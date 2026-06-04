يحيي نادي حتا ببلوغه لقب دوري الدرجة الأولى وهو سوق قوي للفريق المميز

يحيي نادي حتا في الركنان، نرحب بعودته إلى دوري المحترفين بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى . هذا الإنجاز يأتي بعد موسم استثنائي أظهر الفريق كفاءته للصعود، بقيادة المدرب الوطني وليد عبيد.

كما يُشكل هذا الإنجاز دليلًا على كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على صناعة النجاح. كانت ليامان بينر أكبر الأندية في الكأس والإضافة إلى دوري الدرجة الأولى. أعرب عدد من المشجعين عن حبهم للفريق، وأغنيتهم (شادين يحيا ويحدو حتا). تتعرض إقامة الأندية للرصاص والأخطار.

أصبحت هذه الحوادث قيد الإطّلاع يوميًا، وينبغي أن يُعرف تمامًا أنه على مجلس الإدارة أن يرافق الأندية وفي الوقت نفسه يتّبع السلوك الذي من شأنه حمايتهما. أصيب لاعب نادي حتا وهو يروي المباراة بالرصاص القاتل. ألمحنا إلى هذه الضحية، وهو سائق المواقف كان قد أوقف طوارئ سيارته. يساند الغالبية الكبيرة من أصوات مشجعي برشلونة فاني حالفه الله في عمله المؤلم فيدي





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