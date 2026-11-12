نادي فرسان هيسبانيا يعلن انضمام أسطورتا ريال مدريد كارلوس وهييرو

أعلن نادي فرسان هيسبانيا في دبي عن انضمام روبرتو كارلوس وفرناندو هييرو لدعم اللاعبين الشباب وتطوير المنظومة الكروية للنادي بمناسبة ست سنوات من التأسيس.

أعلن نادي فرسان هيسبانيا لكرة القدم في دبي رسمياً عن انضمام أسطورتي ريال مدريد ، البرازيلي روبرتو كارلوس والإسباني فرناندو هييرو ، إلى النادي. يأتي هذا الانضمام ليشارك مؤسسيه النجم الإسباني ميشيل سالغادو وشريكه فيل بالهول مرحلة جديدة من التطوير، بالتزامن مع احتفال النادي بمرور ستة أعوام على تأسيسه. يهدف هذا الحدث إلى مواصلة جهود النادي في اكتشاف المواهب وتأهيل اللاعبين الشباب وفتح آفاق الاحتراف لهم محلياً وخارجياً.

تفاصيل المؤتمر الصحفي وحضور كبار المسؤولين

عُقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن هذه الخطوة في قاعة مسرعات المستقبل بأبراج الإمارات في دبي. حضر الاجتماع كل من خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، الذين استمعوا إلى الخطط المستقبلية للنادي. تناول المتحدثون في المؤتمر، وهم ميشيل سالغادو وروبرتو كارلوس وفرناندو هييرو، أهمية هذه الخطوة في تعزيز مكانة النادي وتطوير منظومته الفنية والرياضية بشكل كبير.

Also read مؤشرات الأسهم الأمريكية تتراجع بفعل هبوط سهم إنفيديا وتوترات الشرق الأوسط

جاء هذا الإعلان ضمن احتفالية "يوم فرسان هيسبانيا"، التي جمعت لاعبي النادي وأسرهم والمدربين والشركاء الاستراتيجيين. وقد اختُتم الحدث باستعراض ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة النادي، مؤكداً على التزامه القوي بتطوير كرة القدم في الإمارات من خلال دمج الخبرات العالمية مع الطموحات المحلية لصناع جيل جديد من النجوم.

الدعم الفني لتطوير المواهب والمنهجية التدريبية

يأتي انضمام روبرتو كارلوس وفرناندو هييرو لدعم المنهجية الفنية للنادي، وتطوير برامج تأهيل المدربين، وتعزيز علاقاته الدولية. تهدف هذه الخطوة إلى المساهمة في استراتيجية النادي طويلة المدى، مما يتيح توظيف خبراتهما في أعلى مستويات كرة القدم العالمية لخدمة اللاعبين الشباب وتطوير قدراتهم. يهدف النادي من وراء ذلك إعداد اللاعبين لمتطلبات المنافسة العالية وفتح أبواب الاحتراف أمامهم.

Advertisement

تجمع هذه الخطوة الثلاثة نجوم السابقين لريال مدريد، الذين توّجوا معاً بلقب دوري أبطال أوروبا عامي 2000 و2002. تضيف هذه الخبرات المشتركة رصيداً كبيراً من الجاهزية الفنية والتنافسية للنادي، وتدعم طموحه في بناء مؤسسة كروية مستدامة تربط تطوير المواهب بفرص التقدم إلى المستويات الاحترافية بشكل واضح وملموس.

قوال المؤسسين والرؤية المستقبلية للنادي

عبر فيصل بالهول، الشريك المؤسس لنادي فرسان هيسبانيا، عن فخره بهذه الخطوة، مشيراً إلى أن النادي أسسه هو وميشيل سالغادو عام 2020 لإتاحة فرصة حقيقية لاحتراف كرة القدم للشباب في دبي والإمارات. وأضاف أن النادي توّج بلقب دوري خلال هذه الفترة، وأصبح لاعبونه ينتقلون للخارج، مما يعكس نجاح الأكاديمية والنادي كنظام متكامل يدعم الطموحات الشبابية بجدية واحترافية عالية.

من جانبه، أكّد ميشيل سالغادو، الشريك المؤسس للنادي، أن انضمام زميليه السابقين يمنح اللاعبين والمدربين وأسرهم فرصاً نادرة للاستفادة من خبرات عالمية لا تتاح إلا لعدد قليل من الأندية حول العالم. وأثنى سالغادو على الموهبة والالتزام الذي رآه لدى الأسر في دبي منذ بدء تدريب الأشبال، مما دفعه لإنشاء هذه المنظومة التي تحول المواهب الفردية إلى لاعبين محترفين قادرين على المنافسة.

الإنجازات التاريخية والمشاركة في البطولات المحلية

تمتلك فرسان هيسبانيا سجلاً حافلاً بالإنجازات منذ تأسيسها، حيث دخل النادي منافسات دوري الدرجة الثانية الإماراتي خلال أربعة أشهر من إنشائه، وخاض أولى مبارياته في الدوري في ديسمبر 2020. وفي موسمه الثاني عام 2021-2022، توّج الفريق الأول بلقب دوري الدرجة الثانية الإماراتي وصعد إلى دوري الدرجة الأولى، مما يعكس تطورها السريع والمنهجي في البيئة التنافسية المحلية.

Advertisement

يحمل روبرتو كارلوس سجلاً حافلاً بالإنجازات، إذ توّج بكأس العالم مع البرازيل عام 2002، وأحرز ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. كما أكد فرناندو هييرو، الذي أمضى 14 موسماً مع النادي الملكي وحمل شارة القيادة، على اهتمامه بتطوير اللاعب بشكل متكامل من حيث المهارات الشخصية والتعليم، مشيداً بمنهجية النادي في دبي التي تتوافق مع قناعته في بناء لاعبين متكاملين.