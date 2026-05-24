نادي النصر يوج بطلاً لبطولة كأس الأشبال لكرة السلة، فيما حل نادي الحمرية وصيفاً

تُوج نادي النصر بطلاً لبطولة كأس الأشبال لكرة السلة، فيما حل نادي الحمرية وصيفاً عقب فوز «العميد» بنتيجة 98 - 89، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة نادي الشارقة الرياضي، وسط أجواء حماسية ومستويات فنية مميزة، عكست تطور مسابقات المراحل السنية في كرة السلة الإماراتية. وجرت مراسم التتويج بحضور عبد اللطيف ناصر الفردان رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وسلطان الشامسي أمين السر العام لنادي الحمرية الرياضي، وحسين البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب عادل صقر مشرف المراحل السنية بنادي النصر، وعادل الجسمي مشرف كرة السلة بنادي النصر، وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة. وأكد عبد اللطيف ناصر الفردان في تصريح له عقب التتويج، أن مسابقات المراحل السنية تمثل القاعدة الأساسية لتطوير كرة السلة الإماراتية، مشيداً بالمستويات الفنية التي ظهرت بها الفرق، والروح التنافسية العالية بين اللاعبين. وأضاف الفردان: نفخر بما نشاهده من تطور واضح في مستوى الأشبال، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية والأجهزة الفنية والإدارية في إعداد اللاعبين وصقل مواهبهم، ونتطلع إلى أن تواصل هذه الفئات تقديم المزيد من النجوم، لدعم مستقبل كرة السلة الإماراتية. كما هنأ نادي النصر على تحقيق اللقب، مشيداً في الوقت ذاته بالمستوى القوي الذي قدمه نادي الحمرية طوال البطولة، مؤكداً أن المنافسة القوية بين الأندية تسهم في رفع المستوى الفني للمسابقات المحلية.

