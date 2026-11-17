أكاديمية نادي أبوظبي للرياضة البحرية تطلق برنامج النوخذة الصغير خلال أسبوع الطفولة المبكرة من 16 إلى 22 نوفمبر بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

تستضيف أكاديمية نادي أبوظبي للرياضة البحرية فعاليات أسبوع الطفولة المبكرة في فترة محددة تبدأ من 16 نوفمبر وتنتهي في 22 نوفمبر من العام الجاري. يهدف هذا الحدث إلى تقديم أنشطة بحرية تعليمية وترفيهية تستهدف الأطفال وأسرهم بشكل مباشر.

يظهر برنامج النوخذة الصغير كمبادرة رئيسية في هذه الفعاليات، حيث يعمل على دمج عناصر التعلم مع الترفيه لبناء جيل جديد. تسعى المبادرة إلى تعريف الجيل الصغير بالتراث البحري الإماراتي العريق وضرورة الحفاظ عليه كجزء من الهوية الوطنية.

التعاون الاستراتيجي بين الجهات المنظمة

يأتي تنظيم البرنامج بالتعاون الوثيق بين أكاديمية النادي وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لضمان جودة المحتوى التعليمي. تشارك منظمات غير ربحية مثل "أسرة" و"ود" في تقديم الدعم والتوجيه للمشاركين خلال هذه الفترة المحددة.

يعكس هذا التعاون الشراكة الحقيقية بين القطاع الرياضي والمجتمعي، حيث تهدف الجهود المشتركة إلى خلق بيئة تعليمية محفزة للأعمار الصغيرة. تؤكد هذه الشراكة أن بناء قدرات الإنسان منذ الصغر يمثل أولوية قصوى في التخطيط التنموي الحالي.

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الابتكار في مفهوم الاستثمار بالطفولة

يمثل برنامج النوخذة الصغير نقلة نوعية في مفهوم الاستثمار الموجه نحو الطفولة المبكرة، متجاوزاً كونه مجرد نشاط ترفيهي عابر. يحول النادي الأطفال إلى طلاب في مدرسة متكاملة تهدف إلى إعداد قادة المستقبل من خلال ربطهم ببيئتهم البحرية.

يركز البرنامج على غرس هوية وطنية قوية تجعل من التراث البحري بوصلة توجه طموحات الأجيال القادمة نحو التميز. يهدف هذا النهج إلى تدريب الأطفال على مهارات رياضية بحرية عالمية تتناسب مع تطورات الرياضة الحديثة.

تأثير مباشر على المهارات الوطنية

تسهم الفعاليات في تحويل قيم البحر من قصص تاريخية إلى مهارات عملية تكتسبها الأيدي الصغيرة. يركز البرنامج على بناء الثقة بالنفس وتعزيز القدرة على الابتكار لدى المشاركين في الفعالية.

يدعم هذا البرنامج الرؤية الطموحة للنادي في رعاية المواهب الوطنية وتنشئتها بيئياً وثقافياً. يهدف النادي إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضات البحرية في الدولة بشكل مستدام.

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يعكس الالتزام بتطوير القدرات البشرية منذ الصغر إيماناً عميقاً بأهمية التجارب التعليمية الغنية. يسعى هذا النهج إلى بناء كوادر وطنية قادرة على حمل لواء الريادة في مختلف المجالات البحرية والوطنية.