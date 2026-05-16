نادي العين يتربع على عرش كرة القدم الإماراتية بتتويجه بلقب دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025-2026

تفاصيل تتويج نادي العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026، وتسليط الضوء على الإنجازات التاريخية للنادي وفئاته السنية ودور الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق هذا النجاح.

شهدت مدينة العين لحظات تاريخية فارقة ومناسبة رياضية استثنائية، حيث توج سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، نادي العين بطلاً متوجاً ل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2025-2026.

جاء هذا التتويج المستحق عقب فوز الفريق في مباراة حاسمة ومثيرة على ضيفه فريق دبا بنتيجة عريضة بلغت 4-0، في اللقاء الذي احتضنه استاد هزاع بن زايد العالمي، والذي كان شاهداً على الجولة الختامية من المسابقة. وكان نادي العين قد أظهر تفوقاً كاسحاً وسيطرة مطلقة على مجريات الموسم، حيث تمكن من حسم لقب البطولة رسمياً قبل جولتين من نهايتها، لينهي مشواره في الدوري بالتربع على العرش الذهبي وبسجل ناصع خالٍ من أي خسارة، مما يعكس القوة الفنية والبدنية والذهنية التي تمتع بها الفريق طوال الموسم الرياضي.

وقد جرت مراسم التتويج في أجواء احتفالية مهيبة وبحضور رفيع المستوى، حيث شارك في التكريم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وبهذا الإنجاز الجديد، يرفع نادي العين رصيده التاريخي إلى 39 لقباً في مختلف المسابقات الرسمية، بعد أن حقق لقب الدوري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

هذا الرقم القياسي لا يكرس فقط مكانة النادي كأكثر الأندية تتويجاً باللقب المحلي، بل يرسخ مكانته كقلعة رياضية احترافية تطمح دائماً للريادة على المستويين المحلي والقاري، مما يجعل من نادي العين نموذجاً يحتذى به في الإدارة الرياضية والتطوير المستمر لرفع كفاءة اللاعبين والمنظومة الفنية ككل. ولم تقتصر الاحتفالية على الفريق الأول فحسب، بل امتدت لتشمل الركائز الأساسية لمستقبل النادي، حيث شهدت المراسم تكريماً خاصاً لفرق مدرسة الكرة والأكاديمية التابعة للنادي.

وقد حققت هذه الفرق سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة خلال الموسم، شملت الفئات السنية تحت 23 و21 و19 و17 عاماً، بالإضافة إلى فئتي 16 و15 عاماً. هذا التميز في قطاع الناشئين يعكس نجاح الاستراتيجية المتكاملة التي ينتهجها نادي العين في الاستثمار في المواهب الشابة وتطوير قدرات اللاعبين منذ الصغر، لضمان استدامة التفوق وتغذية الفريق الأول بدماء جديدة ومؤهلة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكل اقتدار، وهو ما يجسد رؤية النادي في بناء منظومة رياضية شاملة.

وفي لفتة تقديرية للدعم المؤسسي، قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بتكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الذين ساندوا مسيرة النادي وكانوا جزءاً من نجاحاته. وشملت قائمة المكرّمين نخبة من المؤسسات الرائدة مثل شركة أدنوك، وبنك أبوظبي الأول، وشركة إي آند، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي توازن، وشركة إمكان، وشركة ساس للاستثمار، والعين إكسبيرينس، وشركة سولوشنز+، وشركة طيران الإمارات، وشركة نايك، ومجموعة برجيل القابضة، وشركة جيتور، وشركة هانكوك، وصيدلية العين.

وقد أكد سموه في كلمته أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في تعزيز النجاحات وتحقيق الطموحات، مشيداً في الوقت ذاته بالعمل الإداري الاحترافي الذي يقوده مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والذي ساهم في ترسيخ حضور النادي وتطوير بنيته التحتية والإدارية. كما أشاد سموه بالمستوى التنافسي المتطور الذي تعيشه كرة القدم الإماراتية في الوقت الراهن، مثمناً الجهود الدؤوبة التي يبذلها اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية للارتقاء بالمسابقات المحلية وتعزيز تنافسيتها، بما ينعكس إيجاباً على مكانة الكرة الإماراتية في المحافل القارية والدولية.

ومن جانب آخر، تحولت مدرجات استاد هزاع بن زايد إلى لوحة من الوفاء والانتماء، حيث تجمعت الجماهير الغفيرة في احتفالية وطنية رياضية جسدت العلاقة العميقة بين النادي ومحبيه، في ليلة امتزجت فيها مشاعر الفرح بالطموح لمواصلة حصد البطولات. وقد حضر هذا الحفل حشد من المسؤولين، منهم معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى جانب الكوادر الفنية والإدارية التي ساهمت في هذا الإنجاز التاريخي





العين يتوج بطلاً لدوري أدنوك 2025-2026 بلا خسارة والدرع 15 بعد فوز 4-0 على دبا و68 نقطة و21 فوزاً ولابا هداف 25 هدفاً. علي نجم توج سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، نادي العين رسمياً بلقب دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه الكبير على دبا 4-0 ، السبت، في ختام الجولة 26 الأخيرة من موسم 2025- 2026. وحقق العين إنجازاً تاريخياً بعدما توج باللقب من دون خسارة، ليعادل إنجاز شباب الأهلي قبل 50 عاماً، وقبله الشارقة في موسم 1973- 1974 والذي توج عندما أٌقيمت بنظام المجموعات والكؤوس.

