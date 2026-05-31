نادي دبي يتجه إلى تصعيد حضوره في سوق الانتقالات الأوروبية

يتجه نادي دبي لكرة السلة إلى تصعيد حضوره في سوق الانتقالات الأوروبية ، مع تركيز خاص على السوق الإسبانية ، بعدما نجح في خطف صفقتين كانتا شبه محسومتين لصالح برشلونة، إضافة إلى التعاقد مع المدرب الإسباني تشافي باسكوال ، في إطار مساعيه لترسيخ مكانته بين كبار أندية اليوروليغ، بحسب ما كشفت عنه صحيفة آس الإسبانية.

وبعد موسمه الأول في بطولة اليوروليغ، حيث أنهى الموسم المنتظم 2025-2026 في المركز الحادي عشر برصيد 19 انتصاراً، و19 خسارة، أظهر نادي دبي طموحاً متزايداً للانتقال من مرحلة التأسيس إلى المنافسة الجدية على أعلى المستويات. وشهدت نهاية الموسم خطوة لافتة بإقالة المدرب يوريتسا غوليماتش قبل المباراة الأخيرة من الموسم المنتظم، في مؤشر إلى رغبة الإدارة في إعادة تشكيل المشروع الفني استعداداً لمرحلة أكثر طموحاً.

ويعتزم النادي، الذي يعد من بين أصحاب الميزانيات الكبرى في المسابقة الأوروبية، وإن كان لا يزال بعيداً عن الإنفاق القياسي للأندية اليونانية، رفع استثماراته بشكل إضافي الموسم المقبل. وفي سوق اللاعبين تمكن دبي من إفساد خطط برشلونة بضم الفرنسي سيلفان فرانسيسكو، أحد أبرز نجوم زالغيريس هذا الموسم، والمرشح لجائزة أفضل لاعب، إلى جانب ألفا ديالو، أفضل مدافع في المسابقة، والذي كان قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع النادي الكاتالوني قبل أن يتلقى عرضاً مالياً أعلى من نادي دبي.

واصافت آس أن تحرك دبي لم يقتصر على اللاعبين، إذ نجح النادي في التوصل إلى اتفاق مع المدرب الإسباني تشافي باسكوال، مستفيداً من عرض مالي ضخم، ومن حالة عدم الرضا التي تحيط بمشروع كرة السلة في برشلونة. وبحسب تقارير إعلامية درس النادي أيضاً خيار التعاقد مع مدربين إسبانيين بارزين آخرين، من بينهم بابلو لاسو وتشوس ماتيو، في تأكيد إضافي على اهتمامه المتزايد بالخبرات الإسبانية لتطوير مشروعه الرياضي





