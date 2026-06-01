نادي الإمارات يكرم الأجهزة الإدارية والفنية والطبية على إنجازات الموسم الرياضي

احتفل نادي الإمارات بتكريم الأجهزة الإدارية والفنية والطبية التي لعبت دوراً محورياً في تحقيق الإنجازات والبطولات خلال الموسم الرياضي الحالي، بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء النادي. سلط الحفل الضوء على أهمية العمل الجماعي والدعم المستمر من جميع الأطراف بما فيها أهلية اللاعبين وأولياء الأمور في 달 النادي بإنجازاته.

نظم نادي الإمارات احتفالية خاصة ل تكريم الأجهزة الإدارية و الفنية و الطبية التي أسهمت في تحقيق الإنجازات و البطولات خلال الموسم الرياضي الحالي، بحضور محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء النادي.

جاءت هذه المبادرة تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلتها هذه الكوادر على مدار الموسم، ودورها المحوري في دعم الفرق الرياضية وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق النجاحات والنتائج الإيجابية التي عكست المكانة المتميزة للنادي في مختلف المنافسات. شهد الحفل تكريم أصحاب الإنجازات من هذه الأجهزة في أجواء سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز بما تحقق من مكتسبات، تأكيداً على نهج النادي في تعزيز ثقافة التميز وتحفيز الكفاءات على مواصلة العطاء.

أكد محمود حسن الشمسي أن النجاحات المحققة هي ثمرة العمل الجماعي والتعاون بين جميع منتسبي النادي، مشيداً بالدور الكبير لأولياء الأمور وحضورهم اليومي في التدريبات والمباريات الذي كان له أثر كبير في تحقيق هذه الإنجازات. وفي ختام الحفل، عبر المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لإدارة النادي، مؤكدين أن هذا التكريم يشكل حافزاً لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لخدمة النادي وتحقيق أهدافه المستقبلية





