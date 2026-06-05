نادي دبي لأصحاب الهمم يتربع على عرش كرة السلة على الكراسي المتحركة للمرة الثالثة توالياً

تغطية شاملة لتتويج نادي دبي لأصحاب الهمم بلقب دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة 3x3 بعد فوزه المثير على خورفكان، مع تسليط الضوء على إنجازات الفريق ودور اللجنة البارالمبية الوطنية في دعم الرياضيين.

في مشهد رياضي جسد أسمى معاني الإرادة والتحدي، نجح نادي دبي لأصحاب الهمم في حفر اسمه مرة أخرى بأحرف من ذهب في سجلات ال رياضة البارالمبية، وذلك بعدما توج بلقب دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة في نسخة ثلاث ضد ثلاث، وهي البطولة التي نظمتها اللجنة البارالمبية الوطنية بدقة واحترافية عالية.

وقد جاء هذا التتويج المستحق بعد مباراة نهائية اتسمت بالندية والإثارة الكبيرة، جمعت بين نادي دبي ونادي خورفكان على أرضية صالة نادي الثقة بالشارقة، حيث تمكن فريق دبي من حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 13-10، ليؤكد بذلك علو كعبه في هذه اللعبة وقدرته الفائقة على إدارة المباريات الحاسمة تحت الضغوط. هذا الفوز لم يكن مجرد انتصار في مباراة واحدة، بل هو تتويج لمسيرة من العمل الشاق والتدريبات المكثفة، حيث استطاع نادي دبي لأصحاب الهمم فرض هيمنته المطلقة على هذه المسابقة للموسم الثالث على التوالي، مما يعكس حالة من الاستقرار الفني والذهني التي يعيشها الفريق، ويبرهن على وجود منظومة متكاملة تهدف إلى الريادة والتميز في كافة المحافل الرياضية.

ولم تقتصر الإثارة في ختام البطولة على المباراة النهائية فحسب، بل شهدت منافسات تحديد المركز الثالث صراعاً قوياً بين نادي العين لأصحاب الهمم ونادي الثقة، حيث استطاع لاعبو نادي العين تقديم أداء بطولي مكنهم من الفوز بنتيجة 11-8، ليقتنصوا بذلك الميداليات البرونزية في أجواء سادتها الروح الرياضية العالية. وفي مراسم ختامية بهيجة، قام ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، بتوزيع الجوائز والميداليات على الفرق الفائزة، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية البارزة، من بينهم ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، بالإضافة إلى ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم.

وقد تسلم أبطال نادي دبي كأس البطولة والميداليات الذهبية وسط تصفيقات الحضور، بينما نال فريق خورفكان الميداليات الفضية، وحصل نادي العين على الميداليات البرونزية، في تكريم عكس تقدير الدولة والجهات المختصة للجهود الجبارة التي يبذلها أصحاب الهمم في سبيل تحقيق ذاتهم ورفع علم الإمارات عالياً. وفي تصريحات تحليلية عقب الحفل، أكد ذيبان سالم المهيري أن احتفاظ نادي دبي باللقب للمرة الثالثة توالياً ليس بالأمر السهل، بل هو إنجاز استثنائي ينم عن استقرار فني كبير وقدرة عالية على تجديد الدوافع لدى اللاعبين، مشيراً إلى أن الحفاظ على القمة أصعب بكثير من الوصول إليها.

وأشاد المهيري بالمستويات الفنية الرفيعة التي ظهرت خلال كافة مباريات البطولة، والتي شاركت فيها خمسة أندية قدمت أداءً مشرفاً، مؤكداً أن هذه المنافسات المحلية تمثل حجر الزاوية في إعداد اللاعبين وتطوير مهاراتهم ليكونوا جاهزين للمنافسات الإقليمية والدولية المقبلة. من جانبه، أعرب ثاني جمعة بالرقاد عن فخره الشديد بهذا الإنجاز، موضحاً أن التتويج المتكرر هو ثمرة عمل جماعي متناغم تكاتفت فيه جهود الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين، ومثمناً الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة البارالمبية الوطنية ونادي الثقة في إنجاح هذه الفعالية.

وأضاف بالرقاد أن كرة السلة على الكراسي المتحركة تظل واحدة من أكثر الرياضات جذباً وتأثيراً لأصحاب الهمم، مؤكداً التزام نادي دبي بمواصلة الاستثمار في مواهب لاعبيه وتوفير كافة الإمكانيات لضمان استمرار الريادة الإماراتية في الرياضات البارالمبية على كافة الأصعدة العالمية. إن هذا النجاح الباهر لنادي دبي لأصحاب الهمم يعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم بشكل فعال في المجتمع من خلال الرياضة، التي تعد وسيلة مثالية لتعزيز الثقة بالنفس وتطوير القدرات البدنية والذهنية.

إن تنظيم مثل هذه البطولات يساهم بشكل مباشر في خلق بيئة تنافسية محفزة تدفع اللاعبين إلى تقديم أفضل ما لديهم، كما يساهم في نشر الوعي المجتمعي بقدرات أصحاب الهمم وإرادتهم التي لا تعرف المستحيل. ومع استمرار هذه النجاحات، يتطلع المجتمع الرياضي إلى رؤية المزيد من التطور في قواعد اللعبة وتوسع قاعدة الممارسة، مما يمهد الطريق لظهور أجيال جديدة من الأبطال القادرين على حصد الميداليات في الدورات البارالمبية العالمية، ليبقى نادي دبي لأصحاب الهمم نموذجاً يحتذى به في العطاء والإصرار والتميز الرياضي





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