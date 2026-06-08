نادي جنوة يوقع مع صهيب الخروصي ثلاث سنوات ويعلن عن إنشاء أكاديمية في عُمان

نادي جنوة الإيطالي يبرم عقداً احترافيًا مدته ثلاث سنوات مع لاعب الوسط العماني صهيب الخروصي بعد تألقه في البريميفيرا، ويكشف عن خطة لإطلاق أول أكاديمية رسمية للنادي في سلطنة عُمان لتطوير المواهب الشابة.

أكد نادي جنوة الإيطالي، أحد أقدم الأندية في تاريخ كرة القدم الإيطالية ، توقيعه لعقد احترافي يمتد لثلاث سنوات مع اللاعب العماني صهيب الخروصي ، بعد مسيرة مميزة في فئات النادي الشبابية.

انضم صهيب إلى أكاديمية جنوة في مرحلة الناشئين تحت 18 عاماً، ثم ارتقى بسرعة إلى فريق البريميفيرا، وهو أقوى دورى للشباب في إيطاليا (Campionato Primavera 1). خلال موسم 2024‑2025 شارك في 28 مباراة وقطع أكثر من ألف دقيقة على أرض الملعب، مسجّلاً أرقى أداءً فنيًا وبدنيًا بين أقرانه. تميز الخروصي بتمريرات تقدمية دقيقة وقدرته على اختراق الخط الثالث للخصم وصناعة فرص تهديفية تشبه أسلوب اللاعبين المحترفين في الدوري الإيطالي الممتاز.

هذه الإنجازات جعلته أحد أبرز المواهب الصاعدة في فئة الشباب بالنادي. في كلمة له، صرح أندريس بلاسكيز، الرئيس التنفيذي لنادي جنوة، بأن التعاقد مع صهيب لمدة ثلاث سنوات يعكس التزام النادي بتطوير المواهب العمانية وإعطائها فرصة الظهور على الساحة الأوروبية. وأوضح أن اللاعب أظهر منذ انضمامه إلى الفئات السنية احترافية لا تشوبها الشكوك، إلى جانب تواضع وروح فريق عالية، ما جعله مثالاً للإمكانات الكامنة في كرة القدم العمانية.

وأضاف بلاسكيز أن مسيرة الخروصي تثبت أن اللاعبين من سلطنة عُمان قادرون على التنافس في أعلى المستويات الأوروبية، وأن نادي جنوة يطمح إلى متابعة تطوره وتقديم الدعم اللازم لتحقيق طموحاته. من جانبه، عبّر صهيب الخروصي عن سعادته الكبيرة بالنتيجة، مؤكدًا أن توقيع العقد هو لحظة فخر له ولعائلته وبلده. شكر المدربين وزملائه والجماهير التي ساندته خلال مسيرته، وأوضح أن تركيزه الآن يتوجه نحو الاستمرار في التدريب الجاد وتحسين مستواه للمساهمة في نجاح فريق جنوة.

وبينت الإدارة السامية للنادي أيضاً خططها لإطلاق أكاديمية رسمية للجنوة في سلطنة عُمان، لتكون أول فرع أكاديمي للنادي في الدولة. ستركز الأكاديمية على صقل المهارات الفنية للاعبين العمانيين الصغار وفق منهجية إيطالية معتمدة على خبرات طاقم تدريب إيطالي، وستعمل بالتنسيق المستمر مع الهيكل الفني للنادي في إيطاليا لضمان أعلى مستويات التدريب والاحترافية





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