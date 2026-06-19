نادي الفجيرة للفنون القتالية يتوج بدرع التفوق للألعاب المائية 2024-2025

توج نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام للألعاب المائية للموسم الرياضي 2024-2025 من اتحاد الإمارات للسباحة، بعد تصدره الترتيب العام برصيد 6600 نقطة، محققاً الهيمنة في 5 فئات عمرية وكسر 4 أرقام قياسية، مع وصول عدد سباحيه إلى 115.

في إنجاز رياضي استثنائي يترجم الطفرة التي تشهدها ال رياضة في إمارة الفجيرة، تُوِّج نادي الفجيرة للفنون القتالية ب درع التفوق العام للألعاب المائية للموسم الرياضي 2024-2025 من اتحاد الإمارات لل سباحة .

وجاء هذا التتويج بعد أن تربع النادي على قمة الترتيب العام برصيد استثنائي بلغ 6600 نقطة، متفوقاً بفارق كبير على باقي الأندية المشاركة. ويُعد هذا الإنجاز ثمرة جهود متواصلة من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، الذين عملوا بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا النجاح الباهر.

وشهد مقر النادي مراسم تسليم الدرع الغالية في احتفالية تميزت بحضور رفيع المستوى من جانب اتحاد الإمارات للرياضات المائية، ممثلاً في عبدالله مبارك الزحمي نائب رئيس الاتحاد، وعبدالله محمد السويدي الأمين العام للاتحاد، إلى جانب نادر أبو الشاويش مدير النادي والطاقم الفني والإداري للفريق. وقد تسلمت الدرع أمل الكندي، نائب مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، في لفتة تعكس اهتمام القيادة الرياضية بتكريم المتميزين.

وخاض فريق السباحة منافسة شرسة للغاية للحصول على درعه المستحقة، محققاً هيمنة مطلقة على مجريات البطولات والتصدر العام في 5 فئات عمرية مختلفة، حيث حصد في فئة 10 سنوات المركز الأول والتصدر العام، وفي فئة 11 و12 سنة المركز الأول والتصدر العام، وفي فئة 13 و14 سنة المركز الأول والتصدر العام، وفي فئة 15 و16 سنة المركز الأول والتصدر العام، وفي فئة العمومي المركز الأول والتصدر العام. ويحظى نادي الفجيرة للفنون القتالية بواحد من أزهى مواسمه الرياضية (2024-2025)، مواصلاً كسر الأرقام القياسية وترسيخ مكانته كأحد المنجزات الرياضية الرائدة في دولة الإمارات تحت رعاية ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري للنادي.

ولا تتوقف الطموحات عند إنجازات الموسم الماضي، إذ تكشف مؤشرات فريق السباحة الحالية عن استدامة التميز من خلال اتساع قاعدة الممارسة ووصول عدد لاعبي ولاعبات فريق السباحة إلى نحو 115 سباحاً وسباحة. وتمكن الفريق من تحطيم وتجسيد 4 أرقام قياسية جديدة خلال الموسم، ما يؤكد أن الإنجازات لا تزال مستمرة نحو منصات التتويج المحلية والدولية.

ويأتي هذا النجاح في إطار رؤية النادي الطموحة لتطوير رياضة السباحة في الفجيرة، عبر توفير أحدث المرافق التدريبية وبرامج الإعداد البدني والنفسي المتطورة، مما يسهم في صقل مواهب السباحين الشباب وإعدادهم لتمثيل الدولة في المحافل الدولية. ويولي نادي الفجيرة للفنون القتالية أهمية كبيرة للرياضات المائية كجزء من استراتيجيته الشاملة لتطوير الرياضة في الإمارة، معتمداً على كوادر فنية وإدارية مؤهلة وبرامج تدريبية متكاملة تراعي الفروق الفردية بين اللاعبين.

وقد ساهم الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة في تحقيق هذه النتائج المبهرة، التي تعكس مدى الاهتمام بالرياضة كركيزة أساسية لبناء مجتمع صحي ونشط. ويخطط النادي للموسم المقبل لزيادة عدد المشاركين في البطولات المحلية والدولية، والعمل على استقطاب المواهب الشابة من مختلف الأعمار، مع التركيز على تطوير الأداء الفني وتحقيق المزيد من الإنجازات التاريخية.

ويؤكد هذا التتويج أن نادي الفجيرة للفنون القتالية يسير بخطى ثابتة نحو الريادة في الألعاب المائية، معززاً مكانته كصرح رياضي متميز يسهم في رفع اسم الإمارة عالياً في المحافل الرياضية المختلفة. ويعرب مجلس إدارة النادي عن فخره بهذا الإنجاز الكبير، ويتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري للنادي، على دعمه المتواصل، كما يشكر اتحاد الإمارات للرياضات المائية على تعاونه المثمر.

ويعد هذا الدرع حافزاً قوياً لجميع أعضاء النادي لمواصلة العمل الجاد والعطاء لتحقيق المزيد من النجاحات، مؤكدين أن الطموح لا حدود له وأن الإنجازات القادمة ستكون أكبر بإذن الله. وبهذه المناسبة، يوجه النادي الدعوة لجميع أبناء الفجيرة والمقيمين فيها للانضمام إلى صفوفه والاستفادة من البرامج التدريبية المتميزة التي يقدمها، سعياً لبناء جيل رياضي قادر على حمل راية التميز في مختلف المنافسات





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نادي الفجيرة الفنون القتالية درع التفوق الألعاب المائية سباحة

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