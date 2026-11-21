يقيّم نادي العين للفروسية والرماية السباق الثاني لموسم 2026-2027 يوم الأحد برعاية مضمار العين، بمشاركة 112 خيلاً عربية أصيلة على جوائز نقدية تبلغ 515 ألف درهم.

يُستعد نادي العين للفروسية والرماية لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز في الموسم الحالي، حيث ينظم الحفل الثاني لسباقات الخيل لموسم 2026-2027. من المقرر أن تبدأ الفعاليات في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد، تحت رعاية مضمار العين الذي يُعد وجهة رئيسية لعشاق هذه الرياضة النبيلة في المنطقة.

تفاصيل السباق الثاني للخيول العربية الأصيلة

يحتضن السباق الثاني رقصة تنافسية قوية تجمع بين عبق التاريخ وإثارة الحاضر، حيث يشارك في هذا الحدث الرياضي الكبير 112 خيلاً عربية أصيلة. يأتي هذا العدد الضخم من الخيول ليؤكد على مكانة البطولة وأهمية الجوائز النقدية التي تنتظر الفائزين، والتي تبلغ إجماليها 515 ألف درهم إماراتي. يسعى الملاك والمتسابقون لتحقيق الألقاب في هذه المسابقات التي تقسمها اللجنة المنظمة إلى عدة أشواط، كل منها يحمل تحدياته الخاصة ومعياره الخاص للمنافسة.

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أشواط التكافؤ والفرص المتساوية

تُفتتح الأمسية الرياضية بشوط التكافؤ "0-85"، والذي يخصص للخيول ذات العمر 4 سنوات وما فوق، على مسافة طويلة تبلغ 2000 متر. في هذا الشوط الأول، يتنافس 15 خيلاً عربية أصيلة، حيث يتصدر قائمة المرشحين للصدارة الجواد "اس اس آر تلال" بجدارته المعروفة. إلى جانب "اس اس آر تلال"، تبرز أسماء أخرى قوية مثل الجواد "شمروخ" والفرس "هاكا دو سوليل"، مما يجعل المنافسة في البداية شديدة ومثيرة للاهتمام.

كأس الوثبة وتنافس الأجيال

تستمر المنافسات بشوطي "كأس الوثبة" اللذين يشرفان على فئة التكافؤ "0-70" للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق، على مسافة 1800 متر. يشارك في كل من هذين الشوطين 15 خيلاً، مما يخلق حقل تنافس كثيف في كل منهما. في القسم الأول، أي الشوط الثاني، يبرز بين الأسماء البارزة للترشح للفوز الفرس "خزائن"، والجواد "دي اتش صامد"، بالإضافة إلى الجواد "من بوظبي الحذر"، جميعهم يبحثون عن التميز.

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تصاعد حدة التنافس في الشوط الرابع

في الشوط الثالث من القسم الثاني، والذي يجرى على نفس المسافة 1800 متر، تتغير خريطة المرشحين للقب. يتصدر قائمة الأسماء المرشحة للفوز في هذا الشوط الجواد "المنصور إن إف"، متبعاً إياه في الأفضلية الجواد "غياث ام كيه ايه" والفرس "سيدارا". هذه الأسماء تمثل طموحاً عالياً في الفوز بجزء كبير من الجوائز النقدية المتاحة في هذا اليوم الرياضي.

تصل الإثارة الرياضية إلى ذروتها في الشوط الرابع، حيث تتنافس 14 خيلاً مصنفة "حسب العمر والنتائج" السابقة لعمر 4 سنوات وما فوق، على مسافة 1800 متر. يسعى الجواد "ناصف" لتحقيق الصدارة في هذا الشوط المثير، إلا أن مهمته لن تكون سهلة إطلاقاً. يواجه "ناصف" تحدياً قوياً من منافسين أقوياء ومنافسة شرسة، أبرزهم الجوادان "موجز" و"مكنون"، اللذين يطمحان بقوة للقب الفوز في هذا الشوط الحاسم.

مسارات الخيول المبتدئة والإثارة

في الشوط الخامس، تبرز فئة الخيول المبتدئة "إنتاج الإمارات" التي تتراوح أعمارها حول أربع سنوات. تنافس هذه المجموعة على مسافة أقصر تبلغ 1600 متر، حيث يتقدم كمرشحين رئيسيين للصدارة المهر "ايه اس ما شاء الله"، والمهرة "بشائر العلا"، والمهرة "نغم بينونة". في الشوط السادس، لنفس المسافة، تتنافس 9 من المهرات المبتدئات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 3 سنوات فما فوق، ويبرز من بينهن "ايزس آل سيم" و"هيرا دي هاسبيل" و"رشا إيه دبليو".

الختام بالقوة والجوائز الكبرى

يواصل ظهور الخيول المبتدئة ذات الأعمار 4 سنوات فما فوق في الشوط السابع، وهو شوط مخصص للسرعة على مسافة 1400 متر. يطمح للفوز باللقب في هذا الشوط الصدارة المهر "هشيم العاصفة"، في منافسة شرسة ضد الجواد "الدستور" والفرس "إيه إيه بيرنينغ دايلايت". تختتم الأمسية الرياضية بالشوط الثامن المخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، على مسافة قصيرة وسريعة تبلغ 1000 متر، حيث يبرز كمرشحين للقب الجواد "الخبير" والمهر "أطلس"، والفرس "اي آر أميرة".