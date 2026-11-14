نادي الشارقة ينظم سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمشاركة 88 جواداً

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق غداً الأحد السباق الثاني لموسم 2026/2027، بمشاركة 88 جواداً وجوائز تصل إلى 350 ألف درهم، برعاية شركة لونجين.

يُعقد غداً الأحد الساعة الثانية ظهراً على أرض مضمار الشارقة لونجين بالنادي السباق الثاني للموسم 2026/2027، والذي يحمل اسم كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتم، تحت رعاية مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

تفاصيل السباق وجوائزه النقدية

يعتبر هذا الحدث الرياضي الأولوية في برمجة نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، حيث تشهد المشاركة حضوراً مميزاً للخيول العربية الأصيلة بمجموع إجمالي بلغ 88 جواداً فعلياً على خط الانطلاق.

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يأتي هذا التنظيم استجابة للتوجيهات الكريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، والتي تؤكد على الدعم اللامحدود والمستمر للارتقاء برياضة الفروسية ورعاية الآباء والأجداد الذين أسسوا لمجد هذا القطاع الرياضي الأصيل في الدولة.

يتم تنظيم السباق برعاية شركة لونجين، التي تتحمل صفة الراعي الرسمي لموسم السباق 2026/2027 في النادي، وهي تعد المساهم الأكبر في تغطية الأحداث الفروسية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الحالية.

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تتوزع الجوائز النقدية الإجمالية للسباق والتي تصل قيمتها إلى 350 ألف درهم على ستة أشواط متنوعة في المسافات والمستويات، بهدف تحفيز المربين وتشجيع المنافسة الشريفة بين الملاك المشاركين في هذا الحدث البارز.

مشاركة الأجيال ودعم مجلس الشارقة الرياضي

يدعم مجلس الشارقة الرياضي هذه الفعالية لضمان نجاحها، كما تقدم قناة الشارقة الرياضية الرعاية الإعلامية الكاملة التي تغطي مجريات السباق وتبرز أهم اللحظات والإحصائيات المتعلقة بأداء الخيول والفرسان المشاركين.

يضم السباق أيضاً 11 جواداً على قائمة الاحتياط لضمان استمرار الجدول الزمني للأشواط في حال انسحاب أي من الخيول الأساسية، مما يضمن سيولة الحدث وعدم تعطل الجداول الزمنية المحددة مسبقاً من قبل اللجنة المنظمة.

تركز المشاركة على الخيول العربية الأصيلة المنتجة محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس العناية الكبيرة بالموروث الجيني المحلي وتطويره، وتشجيع المربين على الاستثمار في تحسين سلالات هذه الخيول المميزة.

تفاصيل الأشواط والمشاركين

يبدأ الشوط الأول "لونجين ماستر كولكشن يلو غولد" الساعة 2:00 ظهراً للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي، المصنفة من 0 إلى 85، لمسافة 1200 متر وجوائز 50 ألف درهم مع 12 جواداً مشاركاً.

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يلي ذلك الشوط الثاني "فروستد بلو" الساعة 2:30 عصراً للخيول المبتدئة بعمر 3 سنوات، لمسافة 1000 متر، بمشاركة 16 جواداً وجوائز 50 ألف درهم، دون وجود خيول احتياطية لهذه الفئة العمرية.

يُعد الشوط الرئيسي "كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم" مقدماً من لونجين ماستر كولكشن كرونو مونفايز، ويبدأ الساعة 3:00 عصراً للخيول بعمر 4 سنوات فأكبر، مسافة 1700 متر، بجوائز 100 ألف درهم و12 مشاركاً.

تُقام الأشواط الرابعة والخامسة والسادسة لتغطي مختلف الفئات العمرية والمسافات، حيث تبدأ الشوط الرابع "روز غولد" الساعة 3:30 عصراً لمسافة 1700 متر بجوائز 50 ألف درهم و16 مشاركاً، تليه الأشواط التي تصل بجوائزها إلى 50 ألف درهم أيضاً.

يختتم السباق بالشوط السادس الساعة 4:30 عصراً لمسافة أطول تبلغ 2000 متر، وهو مخصص للخيول المصنفة من 0 إلى 70، بمشاركة 16 جواداً و3 جياد احتياطية، لينتهي اليوم الرياضي بفعالية متكاملة تجمع بين المنافسة العالية والتراث العريق.