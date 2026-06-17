نادي الشارقة للشطرنج يشارك في بطولة تبليتسه الدولية 2026 بخمسة لاعبين

يشارك نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في بطولة تبليتسه الدولية المفتوحة للشطرنج 2026 بالتشيك بخمسة لاعبين لرفع الجاهزية واكتساب الخبرة وتحسين التصنيف الدولي، ضمن استراتيجية النادي للموسم الجديد.

يشارك نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في بطولة تبليتسه الدولية المفتوحة للشطرنج 2026 التي تقام في مدينة تبليتسه التاريخية بجمهورية التشيك وتستمر حتى 21 يونيو. تأتي المشاركة ضمن استراتيجية النadio للموسم الجديد الهادفة إلى إعداد اللاعبين ورفع جاهزيتهم الفنية من خلال الاحتكاك بأقوى المنافسات الدولية.

يمثل النادي في البطولة خمسة لاعبين هم: سافين خان، عبدالرحمن الطاهر، حمد عصام، زايد الطاهر، وسالم عبدالرحيم. يسعى اللاعبون إلى تقديم مستويات مميزة والاستفادة من الأجواء التنافسية التي تجمع نخبة لاعبي الشطرنج من مختلف دول العالم. تشهد منافسات المجموعة الأولى مشاركة 81 لاعباً، مما يمنح لاعبي النادي فرصة ثمينة لاكتساب المزيد من الخبرات الفنية والعملية، وتعزيز تصنيفهم الدولي، وصقل مهاراتهم في مواجهة مدارس شطرنجية متنوعة.

قال الدكتور خليفة أحمد المزروعي، أمين عام نادي الشارقة الثقافي للشطرنج: "تأتي مشاركتنا في بطولة تبليتسه الدولية المفتوحة ضمن استراتيجية النادي وخطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني للموسم الجديد، والتي ترتكز على توفير أفضل بيئة تنافسية للاعبينا من خلال إقامة المعسكرات التدريبية والمشاركة المستمرة في البطولات الخارجية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم الفنية والذهنية قبل خوض الاستحقاقات الرسمية". وأضاف: "نؤمن في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بأن التطور الحقيقي للاعب لا يتحقق بالتدريبات وحدها، وإنما يحتاج إلى الاحتكاك المباشر مع مدارس وأساليب لعب مختلفة، ومواجهة لاعبين من مستويات وتصنيفات متنوعة، وهو ما توفره البطولات الدولية التي تمنح لاعبينا خبرات كبيرة وتساعدهم على اكتساب الثقة وصقل قدراتهم في أجواء تنافسية عالية".

وأشار المزروعي إلى أن هذه المشاركات تحمل بعداً آخر لا يقل أهمية، قائلاً: "مثل هذه البطولات لا تقتصر فوائدها على الاحتكاك الفني فقط، بل تتيح للاعبين فرصة حصد نقاط التصنيف الدولي، بما يسهم في تحسين تصنيفاتهم ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمشاركة في بطولات أكبر مستقبلاً، وهو ما ينسجم مع رؤية النادي في بناء جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات". واختتم تصريحه قائلاً: "نحرص على تنفيذ برنامج إعداد متكامل يجمع بين التدريب والمنافسة الدولية، ونثق بأن لاعبينا سيستفيدون كثيراً من هذه المشاركة، بما ينعكس إيجاباً على مستواهم الفني وعلى مسيرة النادي والشطرنج الإماراتي في المحافل القارية والدولية"





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نادي الشارقة للشطرنج بطولة تبليتسه الدولية الشطرنج منافسات دولية إعداد اللاعبين

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وفاة مفاجئة للممثلة التركية إيجي ارتيم عن عمر 35 عاماً.. سبب رحيل بطلة شراب التوتفُجع الوسط الفني التركي بخبر وفاة الممثلة الشابة إيجي ارتيم اليوم الاثنين 15 يونيو 2026،...

Read more »

إيران تعادل نيوزيلندا 2-2 بمستهل رحلة مونديال 2026انتهى الفصل الأول من مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 لكرة القدم، بالتعادل مع...

Read more »

نقطة ثمينة لكل منتخب.. مصر والسعودية تشعلان المنافسة في كأس العالمشهدت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ندية وإثارة كبيرتين للمنتخبات العربية في...

Read more »

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس العالم 2026تترقب جماهير كرة القدم مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس العالم 2026، بعد الظهور القوي أمام...

Read more »

موقف طريف يجمع حسام حسن والحكم الرابع بعد عدم احتساب ضربة جزاءشهدت مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 لقطة مثيرة للجدل قبل دقائق من صافرة النهاية...

Read more »

نيمار ينتظر مولودته الرابعة.. وتعطل صفقة كاسيميرو لإنتر مياميخطف البرازيلي نيمار الأضواء بعيداً عن أجواء كأس العالم 2026، بعدما أعلن انتظاره مولودته...

Read more »