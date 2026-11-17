نجحت الدورة الثانية من نادي الطاقة الإيجابية في استضافة أكثر من 400 مشارك، حيث نظم جناح تيرا 20 جلسة رياضية لدعم أهداف تحدي دبي للياقة في إكسبو دبي.

نجحت الدورة الثانية من فعالية " نادي الطاقة الإيجابية" في استقطاب أكثر من 400 مشارك خلال انعقادها ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة ، حيث أقيمت الفعالية في جناح الاستدامة " تيرّا" بمدينة إكسبو دبي. وقد هدفت هذه المبادرة إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، بالإضافة إلى تبني أنماط حياة صحية ومستدامة على المدى الطويل.

20 جلسة رياضية في تسع مناطق

تم تنظيم 20 جلسة رياضية وصحية متنوعة، موزعة استراتيجياً على تسع مناطق مختلفة داخل موقع الفعالية، لضمان تغطية واسعة لأنماط النشاط المختلفة. وشمل البرنامج أنشطة اللياقة البدنية المكثفة إلى جانب جلسات الاستشفاء والحوارات التوعوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بين الحضور.

Also read مغامرات إرادة 2026 تعزز الوعي بالإدمان والتعافي في دبي

توسع الأنشطة وتجارب الاستشفاء

شهدت هذه الدورة توسعاً ملحوظاً في نطاق الأنشطة المقامة ضمن حدائق "تيرّا"، حيث تم تقديم تجارب جديدة مثل قرية الاستشفاء ورحلة الطاقة، بالإضافة إلى مسار الاستشفاء في الطبيعة. كما تضمنت الفعالية جلسة الشروق الصامتة التي أتاحت للمشاركين فرصة للانخراط في ممارسات تأملية واسترخائية.

ضيوف خاصون وخبراء لياقة

تضمن البرنامج حوارات مميزة مع بطل الفنون القتالية المختلطة في بطولة "UFC" بادي بيمبليت، إلى جانب متسلقة الجبال منال رستم والصحفية والمتحدثة في مجال صحة المرأة دانا ميرسر. وقد تم عرض هذه الحوارات ضمن ركن التوعية بالصحة واللياقة "ذا هيومان بيرفورمانس" لرفع مستوى الوعي الرياضي.

Advertisement

برامج مخصصة وسباقات مجتمعية

قدمت منصة "هير هيفن" جلسات مخصصة للسيدات، اشتملت على تمارين البيلاتس والباريه والرقص الرياضي، بينما شهد ركن التسوق مشاركة 23 علامة تجارية محلية. كما أقيمت سباقات مجتمعية لمسافة خمسة كيلومترات، ومسيرات مخصصة لأصحاب الهمم، وجولات مشي في الحدائق لتعزيز التماسك الاجتماعي.

دعم أهداف اللياقة اليومية

أسهمت الفعالية في تعريف المشاركين بأنشطة رياضية وتجارب استشفائية جديدة، مما عزز تواصلهم مع المدربين ومجتمعات اللياقة البدنية المحلية. وتدعم هذه الجهود أهداف تحدي دبي للياقة في تشجيع المجتمع على جعل النشاط البدني جزءاً أساسياً من روتينهم اليومي.