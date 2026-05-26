نادي الجزيرة يحتفل بتخريج 55 لاعباً من المواهب الوطنية الشابة، الذين تراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاماً، ضمن استقطاب جديد لـ«سلة فخر أبوظبي»، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى إعادة بناء شاملة لفرق اللعبة في النادي. تم الاحتفال بمناسبة تخريج هؤلاء اللاعبين في مقر النادي، أول من أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الأخرى، راشد عتيق الهاملي، ومشرف كرة السلة في نادي الجزيرة، المهندس عبدالله فرج، والمشرف الفني لقطاع المراحل السنية لكرة السلة في النادي، المدرب السوري محمد القدسي، إلى جانب مسؤولي الجهازين الإداري والتدريبي لفِرَق المراحل السنية، جابر القبيسي ومحمد فؤاد وفؤاد عزت، إضافة إلى أولياء أمور اللاعبين.

بدأت استراتيجية ال نادي الجزيرة في إعادة بناء شاملة فرق كرة السلة في النادي، من خلال استقطاب ال مواهب الوطنية الشابة ، وتطوير أدائها، تحت إشراف قطاع المراحل السنية في النادي.

نظم النادي احتفالية خاصة بتخريج 55 لاعباً من المواهب الوطنية، الذين تراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاماً، ضمن استقطاب جديد لـ«سلة فخر أبوظبي»، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى إعادة بناء شاملة لفرق اللعبة في النادي. وحضر مراسم الاحتفالية التي نظمها النادي في مقره، أول من أمس، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الأخرى، راشد عتيق الهاملي، ومشرف كرة السلة في نادي الجزيرة، المهندس عبدالله فرج، والمشرف الفني لقطاع المراحل السنية لكرة السلة في النادي، المدرب السوري محمد القدسي، إلى جانب مسؤولي الجهازين الإداري والتدريبي لفِرَق المراحل السنية، جابر القبيسي ومحمد فؤاد وفؤاد عزت، إضافة إلى أولياء أمور اللاعبين





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نادي الجزيرة كرة السلة مواهب الوطنية الشابة استراتيجية إعادة بناء شاملة سلة فخر أبوظبي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الشرطة الأسترالية تبحث عن بقايا راكب أمواج تعرّض لهجوم قرشتبحث السلطات الأسترالية، الأربعاء، عن بقايا راكب أمواج يبلغ 55 عاماً، هاجمته سمكة قرش..

Read more »

عددان من «الشرقية» و«الوسطى» | صحيفة الخليجصدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العددان «55»...

Read more »

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بالتجربة الإماراتية في توظيف الذكاء الاصطناعيأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها في الدورة «55» الرفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان

Read more »

حجر تاريخي في فناء مدرس جغرافيا | صحيفة الخليجعثر البريطاني جراهام سينيور، 55 عاماً، من كوفنتري، شمال غرب العاصمة لندن، يعمل مدرساً لمادة الجغرافيا

Read more »

صياد قتل 13 غزالاً يواجه 74 تهمة جنائيةألقى حراس حماية الحياة البرية في ولاية تكساس الأمريكية، القبض على صياد يبلغ من العمر 55...

Read more »

Tea vs. Coffee: Study Confirms Significant Differences in Impact on Bone HealthA long-term study of over 10,000 women aged 55 and above found that high coffee consumption, exceeding five cups a day, was associated with lower bone mineral density (BMD), while moderate tea consumption was linked to a slight increase in BMD, with no negative impact on bones from high tea consumption.

Read more »