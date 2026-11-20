نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة يشارك بسبع سيارات نادرة في معرض قطر الدولي للدوحة نوفمبر 2026، مما يعزز التعاون الخليجي الثقافي والتراثي بين الأندية المتخصصة.

يعلن نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة عن مشاركته الفاعلة والبارزة في النسخة السابعة من معرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة، حيث يُعد هذا الحدث منصة مهمة لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي في قطاع الهوايات المتخصصة. وقد تمت الموافقة على هذه المشاركة تلبيةً لدعوة رسمية وجهتها الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية إلى النادي، مما يعكس مكانة الصارقة الرائدة في هذا المجال.

تفاصيل المشاركة وتاريخ المعرض

سيقام معرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة خلال الفترة المحددة من 17 إلى 22 نوفمبر 2026، وذلك في موقع مميز هو منطقة "مدينا سنترال" situated في جزيرة اللؤلؤة بالعاصمة القطرية الدوحة. وتهدف المشاركة القطرية إلى تجميع نخبة من أندر المقتنيات القديمة والسيارات التاريخية من مختلف دول الخليج والعالم، مما يضمن إقبالاً واسعاً من الزوار وهواة اقتناء السيارات القديمة في المنطقة.

Also read دبي كوميرسيتي توقع شراكة استراتيجية مع حكّومة كارناتاكا لتعزيز الذكاء الاصطناعي

السيارات النادرة المعروضة في المعرض

يستعرض النادي خلال مشاركته مجموعة متميزة ومحددة بدقة تضم ثلاث سيارات قديمة ورياضية نادرة، تعكس حقباً ذهبية متنوعة في تاريخ صناعة السيارات العالمية وتُظهر التنوع الهندسي في التصنيع. وتشمل القائمة سيارة "لامبورغيني ديابلو" الإيطالية طراز عام 1993، والتي تُعد واحدة من أبرز السيارات الرياضية في حقبة التسعينيات وتتميز بأدائها الخارق وتصميمها الجريء الذي أثر في صناعة السيارات.

إلى جانبها، تعرض سيارة "بورش 964 توربو" الألمانية طراز عام 1993، والتي تمثل علامة فارقة في تاريخ الهندسة الرياضية القديمة بفضل تقنياتها المتقدمة وتصميمها الذي يجمع بين الأداء العالي والكفاءة. كما يتضمن العرض سيارة "كرايسلر نيويوركر" الأمريكية طراز عام 1977، التي تجسد فخامة السيارات في فترة السبعينيات بحجمها الضخم وتصميمها الفاخر الذي يعكس الذوق الأمريكي الكلاسيكي.

Advertisement

رؤية النادي والتعاون الخليجي

ويأتي اختيار هذه الطرازات النوعية والنادر ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى تعزيز الحضور الإقليمي في المحافل المتخصصة بإرث السيارات القديمة، وتبادل الخبرات مع الأندية والجمعيات الخليجية الرائدة في مجال اقتناء وصون السيارات القديمة. وأكد بدر محمد صعب، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة، أن مشاركة النادي في هذه التظاهرة الخليجية المرموقة تعكس عمق الروابط الأخوية والتعاون المشترك بين الأندية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح صعب أن هذه المشاركة تترجم رؤية النادي في مد جسور التواصل الثقافي والتراثي مع المهتمين وعشاق السيارات القديمة في المنطقة، مشيراً إلى أن حرصهم على انتقاء طرازات تمثل مدارس تصنيع مختلفة يلقى شغفاً كبيراً لدى الجمهور والمقتنين. كما اعتبر أن هذه المشاركة فرصة مثالية للتعريف بجهود نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة في حفظ هذا الموروث، والترويج للمقتنيات الفريدة التي يحتضنها متحف الشارقة للسيارات القديمة.

الفعاليات المستقبلية والتوسع المستقبلي

يشمل برنامج النادي المبادرات النوعية التي ينظمها على مدار العام، وفي مقدمتها مهرجان الشارقة للسيارات القديمة، والذي يعتبر حدثاً محورياً في تقويم الهوايات المحلية والإقليمية. وتستمر الجهود الرامية إلى الحفاظ على هذه السيارات التاريخية من خلال الصيانة الدقيقة والعرض في المتحف، مما يضمن استمرارية الذاكرة الصناعية لأجيال المستقبل.