نادي العين للفروسية يعلن انطلاق موسم سباقات الخيل 2026-2027

افتتح نادي العين للفروسية والرماية موسم سباقات الخيل الجديد 2026-2027 بحضور جماهيري كبير، مدعوماً من القيادة العليا لتعزيز مكانة الرياضة محلياً وعالمياً.

أكد محمد راشد الناصري ، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، أن انطلاق موسم سباقات الخيل الجديد 2026-2027 بمضمار النادي يجسد الرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لرياضة الآباء والأجداد، مشيرا إلى أن هذا الدعم يشكل الركيزة الأساسية لتطوير سباقات الخيل والارتقاء بمستواها محليا وعالميا.

الدعم القيادي لتطوير السباقات

يُعتبر الدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حجر الزاوية في هذا الموسم، حيث يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى المنافسة وجودة السباقات المقدمة للجمهور والمشاركين على حد سواء.

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية للرياضة، وضمان أن تكون الإمارات في صدارة الدول الرائدة في هذا المجال من خلال الاستثمار في المواهب الخيلية والكوادر البشرية المؤهلة.

توجيهات نائب رئيس مجلس الإدارة

ثمّن محمد راشد الناصري المتابعة والتوجيهات المستمرة من معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ورئيس نادي العين للفروسية والرماية، الذي سخّر إمكانات النادي لخدمة الشركاء والمشاركين، وتوفير جميع متطلبات النجاح للسباقات، بما يلبي تطلعات الملاك والمدربين والفرسان والجمهور.

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يشير هذا الدعم إلى مستوى عالٍ من التنسيق بين المؤسسات الرياضية المحلية، مما يضمن استمرارية النجاح وتقديم تجارب استثنائية للمتابعين والعاملين في القطاع.

تعكس هذه التوجيهات اهتماماً كبيراً بالتفاصيل التنظيمية واللوجستية، والتي تلعب دوراً محورياً في نجاح أي موسم رياضي كبير ومشارك فيه آلاف الزوار والهواة.

جاهزية اللجان التنظيمية والفنية

أوضح الناصري أن الدعم والمتابعة أسهما في وصول فرق العمل واللجان التنظيمية والفنية إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم بفترة كافية، مؤكداً حرص اللجنة الفنية وبقية اللجان على تقديم موسم يتجاوز نجاحات المواسم السابقة، من خلال تنظيم احترافي يواكب تطلعات جميع المشاركين.

تعمل هذه اللجان بشكل مكثف لضمان توافر جميع الشروط الفنية والأمنية التي تضمن سلامة الخيول والفرسان، بالإضافة إلى توفير بيئة تنافسية عادلة ومشوقة للجميع.

تشمل هذه الاستعدادات صيانة المضامير، وتحديث الأجهزة التقنية، وتنسيق الجداول الزمنية للسباقات بما يتناسب مع ظروف الجو وحالة المضمار لضمان أفضل أداء.

تقييم يوم الافتتاح والنجاح الكبير

قال الناصري: "تكللت هذه الجهود بالنجاح الكبير الذي شهدناه في يوم الافتتاح، الذي تضمن سبعة أشواط شهدت منافسة قوية بين الخيول المشاركة، ونحن سعداء بالحضور الجماهيري الكبير، خاصة أننا ندرك مدى شغف الجميع وانتظارهم لانطلاق الموسم".

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شهد يوم الافتتاح مشاركة نشطة لعدد كبير من الملاك والمدربين، الذين أثبتوا كفاءتهم من خلال تقديم خيول ذات مواصفات عالية، مما رفع من حدة التنافس وخلق لحظات مثيرة للجمهور.

أثبت هذا اليوم أن النادي قادر على استضافة فعاليات كبرى على المستوى الدولي، مما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة رائدة في عالم الخيول والفروسية.

رضا المشاركين ومستقبل الموسم

وأضاف الناصري: "لمسنا ارتياحاً ورضاً من الملاك والمدربين والفرسان والجمهور عن مستوى المضمار وتجهيزاته ودقة التنظيم، ونرحب دائما بكل من يدعم ويسهم في استمرار هذه الرياضة العريقة وازدهارها".

يعكس هذا الرضا الكبير جودة العمل المنجز خلال الفترة الماضية، ويشكل دافعاً قوياً لمواصلة التحسين وتطوير الخدمات المقدمة في الأشواط القادمة من الموسم.

يواصل النادي عمله على مدار الموسم لتقديم أفضل تجربة ممكنة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية في إدارة المنافسات ودعم كل من يسهم في إثراء هذا التراث الرياضي الأصيل.