نادي الفجزة العلمي يعرّف المجتمع بمبادرات 2026 في دبا: اكتشاف مواهب وتعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي

في جلسة حوارية حاشدة بالمشاركين من قيادات محلية ومهتمين بالعلوم، كشف نادي الفجيرة العلمي عن خطط 2026 التي تتضمن برنامج "فكرة" لاكتشاف المواهب، وبرامج متقدمة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فضلاً عن فرص التطوع والعضوية لتعزيز المشاركة المجتمعية.

واصل نادي الفجيرة العلمي ، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، مسيرة التواصل المجتمعي عبر سلسلة من الجلسات الحوارية التي تهدف إلى تعريف سكان إمارة الفجيرة بمبادراته العلمية للمبادرة العامة لعام 2026.

تم عقد جلسة حوارية متميزة في قاعة مجلس العكامية المجتمعي بمدينة دبا، حيث شاركت في حضورها السيدة عائشة خميس الظنحاني والسيدة صابرين اليماحي، عضوان في المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب عدد من القادة الإداريين والمعلمين وأهالي الطلاب والموهوبين الشباب المهتمين بمجالات الابتكار والتقنية. خلال الجلسة، قام الدكتور سيف المعيلي، مدير النادي، بعرض رؤية شمولية للعام الجاري، مستعرضاً برنامجًا متكاملاً يركز على اكتشاف المواهب الشابة، وتعزيز ثقافة الابتكار والبحث العلمي، وتنمية مهارات الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتقنيات الحديثة.

كما شدد المدير على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات الهادفة التي تخدم صون وتطوير المجتمع المحلي، مبرزاً أن هذه الجهود تتماشى مع سياسات دولة الإمارات التي تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي يرتكز على المعرفة والابتكار





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نادي الفجيرة العلمي مبادرات 2026 اكتشاف المواهب الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني

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