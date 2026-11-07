نادي دبي للسباقات يفتتح موسم 2026-2027 تكريماً للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

نادي دبي للسباقات يحتفل ببدء موسم الخيول الجديد بميدان دبي، حيث تتويج الجواد برذرلي لوف بكأس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في أمسية مميزة.

أطلق نادي دبي للسباقات رسمياً موسم سباقات الخيل للعامين 2026 و2027، في حفل افتتاح أقيم مساء أول من أمس بمضمار ميدان في دبي، في حدث رياضي وثقافي استثنائي جمع بين الترفيه العالي والتقدير التاريخي. تميزت هذه الدورة الجديدة بتكريم الراحل الكبير الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي يُعد من أبرز رواد الفروسية في المنطقة، وذلك من خلال لمسات وفائية خاصة جسّدت مدى عظمة إسهاماته التي تركت أثراً لا يُمحى في تاريخ السباقات المحلية والعالمية.

تفاصيل مراسم الافتتاح والتكريم

خلال هذه الفعالية، استُحضرت السيرة العطرة للفقيد من خلال عرض فيلم تسجيلي مؤثر استعرض لحظات تاريخية ومحورية من حياته، بالإضافة إلى الإسهامات الكبرى التي ساهمت في تطوير رياضة الخيول ووضع بصمة واضحة في عالم الفروسية. كما تجلى التكريم في استعراض مهيب للفرسان الذين توشحوا باللون الأصفر المميز لشعار خيول الراحل الكبير، مما أضفى جوّاً من التقدير والوفاء على أجواء المساء الذي شهد مشاركة واسعة من عشاق هذه الرياضة.

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نتائج الشوط الرئيسي والبطولة

في الشوط الخامس والرئيسي من الأمسية، الذي حمل اسم كأس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم المخصص للخيول التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، توج الجواد برذرلي لوف باللقب. نفّذ هذا الجواد، الذي يتبع لسجست جيم ليمتد، الأداء المتفوق بقيادة الفارس دانييل تودهوب وبإشراف المدرب جيمي أوسبورن، محققاً الفوز بفارق 5.22 أطوال عن المنافسين.

سجل الجواد الفائز زمناً قياسياً بلغ 1:41:15 دقيقة، ليحصد بذلك الكأس الكبرى في الافتتاحية. وقد تولّى محمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وعبدالله العلماء، نائب الرئيس للمجموعات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطيران الإمارات، مهمة تتويج الفائزين في هذا الشوط المميز، في حضور حشد من الشخصيات الرسمية والعامة.

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تفاصيل المنافسات الأخرى للفائزين

في الشوط الأول، انتزع الجواد كولور أب، الذي يملكه سيد حشيش، لقب طيران الإمارات لمسافة 1200 متر بتألق لافت بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسن، محققاً زمناً قدره 1:13:99 دقيقة بعد منافسة شرسة انتهت بفارق نصف طول فقط. وفي الشوط الثاني، تألق المهر يونيون سكيورتي للمدرب محمد أحمد السبوسي بقيادة كونور بيسلي، ليفوز بلقب سكاي واردز طيران الإمارات لمسافة 1400 متر.

كما توج المهر أوبس، التابع لفريق إيكوري أمازينغ، بلقب الإمارات لخدمات الشحن السريع في الشوط الثالث، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، محققاً زمناً 1:15:18 دقيقة. وفي الشوط الرابع، فاز الجواد ديزرت هورايزون للإمارات للعطلات بقيادة جول موبيان بزمن 2:04:01 دقيقة، بينما كرر المدرب بوبات والفارس تاغ أوشي انتصاراتهما بفوز جواد نعيم في الشوط السادس لمسافة 1400 متر.

الخاتمة وأداء المدرب تودهوب

في ختام أمسية مليئة بالإثارة والإنجازات الرياضية، خطف الجواد نام فريك، التابع لاستاد لاس مونديتاس، لقب المغامرات العربية في الشوط السابع للمسافة 1600 متر. حصد المدرب دانييل تودهوب في هذه الليلة فوزاً ثانياً له، حيث أدار السباق ببراعة مع الجواد الذي تميز بأدائه القوي في اللحظات الأخيرة، مما أكمل مسيرة افتتاحية استثنائية للموسم الجديد.