نادال ينضم لمجلس إدارة ريال مدريد قبل الكلاسيكو

تقرير صحفي يكشف اتفاق ريال مدريد على انضمام رافاييل نادال لمجلس الإدارة، مع تأكيد الجمعية العمومية للقرار في 21 نوفمبر، في خطوة اعتبرها بيريز جريئة.

كشف تقرير صحفي مفصل عن الاتفاق الرسمي بين نادي ريال مدريد الإسباني ونجم التنس المعتزل رافاييل نادال ، بشأن انضمام الأخير إلى عضوية مجلس الإدارة الرسمي للنادي. وقد تم التوصل إلى هذا التوافق الاستثنائي قبل الخوض في مواجهة الديبي الكلاسيكي الحاسمة أمام نادي برشلونة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط بين المؤسسة الرياضية والأسطورة الإسبانية. وأشاد نادال بشكل كبير بهذا الانضمام الجديد، مشددًا في تصريحاته الأولية على أنه يشعر بالفخر الكبير والامتنان العميق لاختياره لشغل هذا المنصب الرفيع والمهم داخل الهيكل الإداري للنادي الملكي.

آلية اعتماد العضوية في المجلس الإداري

وفقًا للتفاصيل التي أوردتها صحيفة آس الإسبانية، فإن الخطوة الإدارية الحالية لا تكتفي بالاتفاق الأولي بين الأطراف المعنية، بل تحتاج إلى إكمال الإجراءات النظامية. سيصبح رافاييل نادال عضوًا رسميًا وفعّالًا في مجلس إدارة ريال مدريد فقط بعد اعتماد الجمعية العمومية لهذا القرار الحاسم. ومن المقرر عقيد اجتماع الجمعية العامة للنادي لعرض المسودة والتصويت عليها في يوم 21 نوفمبر القادم، وهو التاريخ المحدد الذي سيصبح عنده العضوية سارية المفعول وقانونية بالكامل.

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موقف بيريز وردود أفعال الأطراف المعنية

يعتبر رئيس ريال مدريد الحالي، فلورنتينو بيريز، المحرك الرئيسي وراء هذه الخطوة التي فاجأت الكثيرين في الأوساط الرياضية والإدارية. وقد ووصف الصحافيون هذا القرار بأنه之举 جريء وغير مسبوق، نظرًا لتداخل الأدوار بين الرياضة المهنية والإدارية. وعلى الرغم من التوقعات السابقة، فإن العلاقة بين نادال وبيريز تظل قوية ومتينة، وقد تواجد الأسطورة باستمرار في المقصورة الرئيسية لملعب سانتياغو برنابيو لمتابعة مباريات الفريق الأول، مما يعكس قربًا مؤسسيًا طويل الأمد.

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السياق الانتخابي والمستقبل الإداري

خلال الحملة الانتخابية التي جرت لرئاسة ريال مدريد في يونيو من العام الماضي، ارتبط اسم نادال بشكل غير مباشر بإنريكي ريكيلمي بسبب مشاريع تجارية مشتركة بينهما. وسارع نادال إلى توضيح مواقفه بشكل قاطع آنذاك، مؤكدًا أنه لا ينوي الانضمام إلى حملة ريكيلمي الانتخابية أو دعمه سياسيًا. ومع ذلك، يظل نادال عضوًا فخريًا في النادي منذ عام 2011، وهو ما يضع حدودًا قانونية لمسيرته الإدارية، حيث لن يحق له الترشح لرئاسة ريال مدريد إلا بحلول عام 2031.