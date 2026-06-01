نائب مصري يثير قضية "شبهات إهدار المال العام" في بعثة كأس العالم 2026

تقدم نائب مصري بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة للتحقيق في التوسع غير المبرر في بعثة منتخب مصر participating في كأس العالم 2026، متخوفاً من وجود حالات سفريات ومخصصات غير ضرورية تهدد المال العام.

في الأول من يونيو عام 2026، أثار عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور فريدي البياضي ، قضية مثيرة للجدل حول نفقات بعثة المنتخب الوطني المصري المشارك في نهائيات كأس العالم 2026 .

حيث تقدم بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، محذراً مما وصفه بـ"شبهات إهدار للمال العام وتوسع غير مبرر" في تشكيل البعثة. جاء هذا الطلب على خلفية قرارين صادرين من وزارة الشباب والرياضة، وهما القراران رقم 759 و760 لسنة 2026، واللذان تمtz إصدارهما بناءً على عرض من الاتحاد المصري لكرة القدم.

أكد البيادي، في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق، أن مشاركة مصر في كأس العالم تمثل حدثاً وطنياً كبيراً ويستحق كل الدعم والرعاية، لكنه شدد على أن هذا الدعم يجب ألا يتحول إلى "سفريات ومخصصات بالدولار ومجاملات محتملة على حساب المال العام". وشدد على حق الشعب المصري في معرفة التفاصيل الدقيقة للنفقات، قائلاً: "كلنا فرحانين إن منتخب مصر رايح كأس العالم، وكلنا عايزين المنتخب يأخذ كل دعم ورعاية، لكن من حق الناس تسأل: مين اللي هيسافر؟ وليه هيسافر؟ واختاروه على أي أساس؟

وكل دولار هيتصرف من المال العام رايح فين؟

". وقد كشفت القرارات الوزارية المذكورة عن قائمة طويلة ومتشعبة من المسميات الوظيفيةwithin البعثة، وهو ما أثار استغراب النائب. أوضح البياضي أن بعثة منتخب كرة قدم في بطولة عالمية يفترض أن تكون محدودة العضوية وواضحة المهام، وتشمل في العادة اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداريين المرتبطين مباشرة باحتياجات الفريق داخل الملعب. لكن القرارات أضافت مسميات إدارية وتنسيقية متعددة مثل "مسؤول التنسيق الأمني"، و"مسؤول التذاكر"، و"مسؤول أمن الملاعب"، و"مسؤول المراسم"، و"مسؤول الشؤون المالية والضريبية"، و"مسؤول الانتقالات"، و"مسؤول الاتصالات" وغيرها.

وتساءل佥: "هل نحن ذاهبون إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم؟ أم نتسابق لإهدار المال العام ولمجاملة الأصدقاء والأحباب على حساب الشعب؟!

". وقد أشار إلى أن بطولة كأس العالم بطولة منظمة دولياً، وأغلب إجراءاتها تعتمد على الأنظمة الإلكترونية والمركزة، سواءً في حجز التذاكر أو صرف الاعتمادات أو إجراءات الدخول أو التنقلات داخل البلد المضيف. مما يدفع للتساؤل حول ضرورة سفر "مسؤول تذاكر" إلى حيث تدير المنظومة إلكترونياً، أو سفر خبراء في "الشؤون الضريبية" و"الاتصالات"، مما يعني هدراً في النفقات دون مبرر فني أو رياضي





