مِراس تدشن مرحلة جديدة من مشروع سولايا بجميرا بالتعاون مع BGRE

مِراس التابعة لدبي القابضة للعقارات تعلن عن طرح تشكيلة جديدة في مشروع سولايا بجميرا 1، بتصميم من فوستر آند بارتنرز ومساحات داخلية من 1508 لندن.

أعلنت شركة مِراس ، وهي الذراع العقارية التابعة ل دبي القابضة للعقارات ، عن إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع سولايا السكني الفريد في منطقة جميرا 1 بدبي. يأتي هذا الإعلان استجابةً للطلب المتزايد على العقارات الفاخرة التي تطل على البحر، من خلال طرح تشكيلة حصرية من الوحدات السكنية داخل المجمع المرموق. يهدف هذا المشروع الضخم إلى تعزيز خيارات السكن الفاخرة في الإمارة، حيث يجمع بين التصميم المعماري المبتكر والواجهة البحرية الطبيعية.

تفاصيل المجمع السكني والتصميم المعماري

يضم مشروع سولايا 234 وحدة سكنية فاخرة، موزعة بشكل استراتيجي على تسعة مبانٍ سكنية حديثة تشغل مساحة إجمالية تقدر بـ 40 فداناً. تم تصميم المجمع الخارجي بواسطة شركة فوستر آند بارتنرز، وهي شركة معروفة عالمياً بمشاريعها الهندسية الرائدة، فيما تولت شركة 1508 لندن المتخصصة مسؤولية تصميم المساحات الداخلية لضمان تجربة معيشية متكاملة.

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يتميز موقع المشروع بموقع استراتيجي متميز، حيث يوفر وصولاً مباشراً إلى شاطئ البحر، مما يمنح السكان تجربة ساحلية حصرية دون الحاجة للابتعاد عن خدمات المدينة. يقع المجمع في حي جميرا 1 العريق، مما يسهل التنقل السريع إلى وسط مدينة دبي، ويضع السكان على مقربة من أبرز الوجهات السياحية، بما في ذلك وجهة جي 1 بيتش الشاطئية الشهيرة.

يقع المشروع بالقرب من مجموعة متنوعة من المطاعم الفاخرة والمرافق الترفيهية، كما أنه قريب من المعالم الثقافية البارزة التي تشتهر بها دبي. هذا الموقع المتميز يضمن للسكان الوصول إلى نمط حياة هادئ على الساحل، مع الاحتفاظ بامتيازات الوصول السهل إلى قلب المدينة التجاري والثقافي، مما يجعله خياراً مثالياً للعائلات والمستثمرين على حد سواء.

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رؤية الشركاء الاستراتيجيين والتزاماتهم

أشاد خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للعقارات، بدور المشروع في خلق قيمة طويلة الأمد، مؤكداً أن مِراس تركز على المساهمة الفعالة في مسيرة نمو دبي كوجهة عالمية للعيش والاستثمار. وأشار إلى أن مشروع سولايا يجسد النهج المتبع في تطوير العقارات الفاخرة، حيث يجمع بين التصميم المتميز والالتزام الصارم بالحفاظ على الطابع الفريد والتراثي لمنطقة جميرا الساحلية.

من جانبه، أعرب روب ديفيرو، الرئيس التنفيذي لشركة BGRE (المعروفة سابقاً باسم بروكفيلد العقارية)، عن سعادته بتعميق الشراكة مع مِراس، معتبراً أن التعاون يعكس طموحاً مشتركاً لتقديم منتج استثنائي في السوق العقاري. وأكد أن التركيز منذ البداية انصب على تطوير وجهة سكنية مصممة بعناية فائقة، تستغل الموقع الشاطئي الفريد للمشروع بأقصى درجات الكفاءة والجمال.

وأضاف ديفيرو أن الشركة تواصل التزامها بتحويل الرؤية إلى واقع ملموس من خلال إنشاء منازل ومساحات مجتمعية متكاملة. تهدف هذه الجهود إلى تقديم تجربة سكنية استثنائية ترتقي إلى تطلعات السكان، وتوفر بيئات معيشية تعزز جودة الحياة وتسهم في إثراء المشهد العقاري في دبي على المدى الطويل.

التقدم في أعمال البناء والمستقبل المتوقع

كانت شركتا مِراس وBGRE قد أعلنتا رسمياً عن بدء أعمال التجهيزات الأساسية في مشروع سولايا خلال شهر أغسطس 2026. يهدف هذا التوقيت إلى ضمان جاهزية المشروع للمراحل التالية من التطوير والبناء، بما يتماشى مع الجدول الزمني المحدد لاستكمال المشروع وتسليم الوحدات للسكان المستهدفين.

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تم اختيار شركة سويس بورينج أوفرزيز بايلينج كوربوريشن المحدودة المتخصصة لتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية في الموقع. تشمل مهام الشركة تنفيذ أعمال التدعيم الأرضي والحفر العميق، بالإضافة إلى بناء الأساسات القوية التي تدعم هيكلة المباني التسعة. كما ستتولى الشركة مسؤولية نزح المياه الجوفية من الموقع لضمان استقرار التربة وأمان الأساسات.

يعد مشروع سولايا شاهداً على التطور العقاري المستمر في دبي، حيث يسهم في إثراء الخيارات السكنية للأجيال القادمة عبر بناء مجتمعات مستدامة. يجمع المشروع بين الحداثة المعمارية والجذور التاريخية لمنطقة جميرا، ليقدم نموذجاً يحتذى به في التطوير العقاري المتوازن الذي يراعي البيئة والمجتمع والاستثمار في آن واحد.