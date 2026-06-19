مينافاتف تدعم المجموعة الإستراتيجية العالمية في اجتماع فاتف بباريس لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شاركت في اجتماع مجموعة فاتف بباريس، مؤكدة دورها في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة المخاطر المالية العابرة للحدود عبر إنشاء مجموعة استراتيجية عالمية.

شاركت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( مينافاتف ) في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) المقام في باريس، لتؤكد دورها في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة المخاطر المالية العابرة للحدود مثل غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

حضر الاجتماع الأول للمجموعة الإستراتيجية العالمية التي تجمع فاتف مع المجموعات الإقليمية الأعضاء في الشبكة الدولية، بهدف تحسين التنسيق وتوحيد الجهود في القضايا الإستراتيجية ذات الأولوية المشتركة. ألقى رئيس مجموعة مينافاتف، حامد سيف الزعابي، كلمة ترّكّز على دعم المبادرة وتأكيد أهمية الحوار الإستراتيجي المستمر بين مكونات الشبكة الدولية، والاستفادة من الخبرات والرؤى الإقليمية لتطوير استجابات أكثر فاعلية للتهديدات المالية المتغيرة.

أكد الزعابي في تصريح خاص أن إنشاء المجموعة الإستراتيجية العالمية يشكّل إضافة نوعية لشبكة فاتف، حيث يعكس التزام الأعضاء بتعزيز التعاون الدولي الإستراتيجي وتوحيد السياسات ضد الجرائم المالية العابرة للحدود. وأوضح أن تنوع الأقاليم المشاركة يضفي قوة على الشبكة، بما يسمح بفهم أعمق للقضايا وتطوير سياسات ومبادرات شاملة تأخذ في الاعتبار التجارب الإقليمية المتنوعة.

شدد على أن هذه الخطوة تتماشى مع أولويات رئاسة مينافاتف التي تسعى إلى تقوية الانخراط الدولي وتعزيز الشراكات بين فاتف والمجموعات الإقليمية، خاصة في مجالات مكافحة الاحتيال والجرائم المالية عبر الحدود. خلال الفعاليات التي عُقدت على هامش الاجتماع، شاركت مينافاتف في عدة جلسات عمل متخصصة تناولت تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تمويل انتشار التسلح ومواجهة المخاطر المالية الناشئة.

كما أُجريت لقاءات ثنائية مع جهات دولية وإقليمية لبحث سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، مع التركيز على توطيد المبادرات المشتركة التي تدعم أهداف الشبكة الدولية وتزيد من فاعليتها. يعد هذا الاجتماع العام هو السادس والأخير خلال فترة الرئاسة المكسيكية الحالية، وشهد مشاركة ممثلين عن أكثر من مئتي جهة ومنظمة دولية، حيث تم مناقشة قضايا حيوية تشمل الابتكار المسؤول في القطاع المالي وتطور أساليب الجرائم المالية، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بحماية نزاهة وأمن النظام المالي العالمي





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