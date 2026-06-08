ميلوش ميلوييفيتش يعتزم إعادة النصر إلى مكانته التاريخية في رسالة عاطفية للجماهير واللاعبين

وجه المدرب الصربي الجديد لنادي النصر، ميلوش ميلوييفيتش، رسالة عاطفية إلى جماهير النادي ولاعبيه، تعهد فيها بإعادة النادي إلى المكانة التي تليق بتاريخه العريق في كرة القدم الإماراتية، مؤكداً على خصوصية النصر كالصفحة الأولى في السجل الكروي الإماراتي，ودعا اللاعبين إلى تحمل المسؤولية والقتال من أجل شعار النادي، مع إشادة بالجماهير ودورها كالروح النابضة للملعب.

تعهد المدرب الصربي الجديد ل نادي النصر ، ميلوش ميلوييفيتش ، بإعادة النادي إلى المكانة التي تليق بتاريخه وإرثه العريق في كرة القدم الإماراتية ، وذلك في رسالة عاطفية موجهة إلى جماهير النادي ولاعبيه.

واستهل ميلوييفيتش رسالته بتأكيد خصوصية النادي ومكانته التاريخية، مشيراً إلى أن دبي مدينة بُنيت على الطموح، لكن صناعة المستقبل تبدأ باحترام التاريخ، مؤكداً أن النصر يمثل الصفحة الأولى في سجل كرة القدم الإماراتية. ورأى أن إرث النادي يفرض على الجميع رفع سقف الطموحات والعمل على إعادته إلى المكانة التي يستحقها.

ووجّه المدرب الصربي كلامه إلى اللاعبين، داعياً إياهم إلى استشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لأن قميص النصر يحمل إرثاً عظيماً، مؤكداً أن الفريق مطالب باللعب بأقصى درجات الشغف والقتال على كل نقطة لتحقيق النجاحات التي تليق بشعار النادي. كما أشاد بجماهير النصر، واصفاً إياها بالروح النابضة للملعب، وعبّر عن فخره بالانضمام إلى أسرة النادي، معتبراً أن ملعب آل مكتوم أصبح موطنه. واختتم رسالته بنبرة حماسية قائلاً: "لن نتحدث عن المستقبل.. بل سنصنعه.

من هذه اللحظة"، قبل أن يعرّف بنفسه: "أنا ميلوش ميلوييفيتش.. وأنا نصراوي"





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