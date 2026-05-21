ميكل أرتيتا: غادر التدريب قبل حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

أكد المدير الفني لنادي أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا أنّه غادر التدريب قبل حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عاماً، بسبب التوتر الشديد.

أكد المدير الفني لنادي أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا أنّه غادر التدريب قبل حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عاماً، بسبب التوتر الشديد. وقال أرتيتا خلال مؤتمر صحفي عقب التتويج أنّه لم يشاهد مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث ، التي انتهت بالتعادل ومنحت أرسنال اللقب رسمياً، وذكر أنّه عاد إلى منزله وأشعل حفلة شواء في حديقة منزله هرباً من الضغط العصبي.

وأضاف أرتيتا أنّه ترك التلفاز يعمل في الخلفية، قبل أن يفاجأ بابنه الأكبر يركض نحوه باكياً ليخبره بتتويج المدفعجية باللقب، ووصف اللحظة بأنها من أفضل المشاعر التي عاشها في حياته. وأكد أرتيتا أن الفوز بالدوري أنهى سنوات طويلة من المعاناة والانتظار بالنسبة لجماهير النادي، معتبراً أن اللقب يمثل بداية مرحلة جديدة يسعى خلالها الفريق لفرض هيمنته محلياً وأوروبياً.

ويعود أرسنال لاختتام مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة كريستال بالاس، قبل التوجه إلى بودابست لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان نهاية الشهر الجاري





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أرسنال ميكل أرتيتا الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي بورنموث كريستال بالاس باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

22 قتيلاً جراء هجومين إرهابيين في بوركينا فاسو | صحيفة الخليجقُتل 22 مدنياً، بينهم عشرون من المتطوعين الداعمين للجيش، الجمعة، في هجومين يشتبه في أن جهاديين

Read more »

المحكمة تبرئ 34 مُتهماً من مُمارسة «القمار الإلكتروني» | صحيفة الخليجحكمت محكمة رأس الخيمة الابتدائية (جنايات) ببراءة 34 مُتهماً، تتراوح أعمارهم بين 22 و53 عاماً...

Read more »

البابا فرانسيس يزور مرسيليا 22 و23 سبتمبر | صحيفة الخليجأعلن الفاتيكان، السبت، أنّ البابا فرانسيس سيزور مرسيليا يومي 22 و23 أيلول/سبتمبر...

Read more »

- الأخبار - إريك: «الزعيم ... علي معالي (دبي) يرى البرازيلي إريك جورجينس «22 عاماً& ...

Read more »

بالفيديو| يدخل «غينيس» بتغطية أنفه بشفته السفلىسجل الأمريكي جوفانتي كارتر، 22 عاماً، المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» والملقب بـ «HolyGxD»...

Read more »

أسهم مانشستر يونايتد تتراجع 22 في المئة.. واجتماع مصيري الخميستراجعت أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنسبة 22 في...

Read more »