ميشكون دي ريا تعزز حضورها في الإمارات بافتتاح مكتب جديد في دبي لتقديم خدمات قانونية عالمية

شركة ميشكون دي ريا للمحاماة تفتتح مكتبها الجديد في برج ون زعبيل بدبي ضمن المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، بهدف تقديم حلول قانونية متكاملة وعابرة للحدود تدعم نمو الاستثمارات في المنطقة.

أعلنت شركة ميشكون دي ريا ، وهي إحدى أبرز مكاتب المحاماة الدولية التي تضم في صفوفها نخبة من الخبراء يتجاوز عددهم 650 محامياً موزعين في مختلف أنحاء العالم، عن خطوة استراتيجية كبرى تتمثل في الافتتاح الرسمي لمكتبها الجديد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تأتي هذه الخطوة في سياق زمني يشهد فيه الاقتصاد الخليجي تحولات جذرية نحو التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الكلي على الموارد التقليدية، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود وتداخل المصالح الاستثمارية الدولية. هذا الواقع الجديد فرض حاجة ماسة لوجود شركاء قانونيين يمتلكون القدرة الفائقة على تقديم استشارات قانونية دقيقة وشاملة تمتد عبر ولايات قضائية وأطر تنظيمية متعددة في آن واحد.

وبناءً على هذه الرؤية، قامت الشركة بتصميم ممارساتها المهنية لتعمل بتناغم تام بين سوق أبوظبي العالمي ومدينة دبي، مما يتيح لها تقديم حزمة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة التي تلبي تطلعات الشركات العالمية والمستثمرين الذين يعملون في بيئات تنظيمية معقدة ومتداخلة داخل دولة الإمارات. وفيما يتعلق بالموقع الجغرافي، فقد اختارت شركة ميشكون دي ريا برج ون زعبيل ليكون مقراً لمكتبها الجديد، وهو البرج الذي يعد اليوم واحداً من أكثر الوجهات التجارية والمالية تميزاً وبروزاً في أفق مدينة دبي.

ولم يكن اختيار الموقع عشوائياً، بل تم تأسيس المكتب ضمن منظومة المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، مما يمنح الشركة ميزة استراتيجية كبرى بالتواجد في قلب منطقة الأعمال المركزية. وتعتبر هذه المنطقة الحرة بيئة أعمال تنافسية للغاية ووجهة ترخيص رائدة تعمل كجسر يربط الشركات العالمية بالأسواق الحيوية في الشرق الأوسط وخارجه، حيث تستقطب المنطقة أكثر من 2700 شركة دولية وإقليمية، مما يوفر بيئة خصبة للتعاون والنمو.

إن هذا التواجد في قلب دبي يعكس التزام الشركة طويل الأمد تجاه دولة الإمارات، ويؤكد في الوقت ذاته أن دبي لا تزال تمثل مركزاً عالمياً لا يضاهى للاستثمار والابتكار والتجارة الدولية، مما يجعلها الوجهة المفضلة لمكاتب الاستشارات القانونية التي تسعى لترسيخ حضورها التشغيلي. ومن الناحية التشغيلية والمهنية، سيعمل مكتب دبي الجديد بتنسيق وثيق وتكامل تام مع الشبكة العالمية الواسعة لمكاتب الشركة، وعلى رأسها المكتب الرئيسي في منطقة مايفير بلندن.

هذا التكامل يضمن تقديم خدمات قانونية منسقة وعالية الجودة تتجاوز الحدود الجغرافية، مما يسهل على العملاء إدارة أعمالهم الدولية من نقطة واحدة. وستغطي خدمات المكتب مجموعة واسعة ومتنوعة من التخصصات القانونية، بدءاً من تأسيس الشركات والمعاملات التجارية المعقدة، وصولاً إلى تسوية النزاعات القانونية الكبرى، بالإضافة إلى تقديم المشورة في قانون العمل، والقطاع العقاري، وإدارة الثروات الخاصة للعائلات والمستثمرين. كما ستولي الشركة اهتماماً خاصاً بمجالات الاستثمار المؤثر والابتكار التقني، تماشياً مع التوجهات العالمية والوطنية نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.

وفي تصريح يعكس طموحات الشركة، أشار كريستوفر سكيبر، الشريك الإداري لمكتب ميشكون دي ريا في الإمارات، إلى أن افتتاح المكتب في ون زعبيل يمثل محطة فارقة في مسيرة نمو أعمال الشركة في المنطقة. وأوضح سكيبر أن الشركة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في تقديم المشورة القانونية في أسواق الشرق الأوسط، وهو ما مكنها من إدراك المكانة المرموقة التي وصلت إليها الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال وإدارة الثروات.

وأكد أن الدولة تواصل تعزيز جاذبيتها من خلال بيئة اقتصادية ديناميكية وأطر تنظيمية متطورة تدعم الرؤى المستقبلية الطموحة، مما يجعل من افتتاح هذا المكتب تعبيراً عن الثقة الراسخة في دور الإمارات كمركز مالي عالمي ومحور رئيسي للتجارة الدولية. من جانبه، رحب عبدالله البنّا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، بانضمام شركة ميشكون دي ريا إلى المنظومة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للخدمات الاستشارية العابرة للحدود.

وأكد البنّا أن مركز دبي التجاري العالمي يلتزم بتوفير كافة السبل لتمكين الشركات الدولية من خلال إطار تنظيمي داعم، وموقع استراتيجي يوفر اتصالاً مباشراً مع الأسواق العالمية، ومنظومة أعمال مترابطة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. إن هذا التعاون بين المؤسسات التنظيمية والشركات المهنية العالمية يسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تجذب المزيد من رؤوس الأموال والخبرات إلى المنطقة، مما يخدم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية





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