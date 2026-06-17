ميسي يسجل ثلاثية histórique ضد الجزائر ويعادل هدف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ المونديال

سجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية في مرمى الجزائر خلال افتتاح مشوار الأرجنتين في كأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى 16 هدفاً-history كأس العالم ويعادل الرقم القياسي للمهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه. يأتي هذا الإنجاز بعد عشرين عاماً من أول هدف لميسي في المونديال، مؤكداً استمرارية تألقه عبر الأجيال.

يواصل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة فصول جديدة من تاريخه الاستثنائي في كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفاً في البطولة، معادلاً الرقم القياسي التاريخي لأفضل هداف في تاريخ المونديال، وذلك عقب تسجيله ثلاثية في مرمى منتخب الجزائر، خلال افتتاح مشوار الأرجنتين في كأس العالم 2026 .

بعد عشرين عاماً من تسجيل هدفه الأول في البطولة، أثبت ميسي أن الزمن لم ينجح في إبطاء إبداعه، بل زاده تألقاً، ليواصل تعزيز مكانته بين أعظم لاعبي كرة القدم عبر العصور. انطلقت الرحلة التهديفية لميسي في كأس العالم خلال مشاركته الأولى في نسخة 2006، حيث سجل هدفه الأول في مرمى منتخب صربيا والجبل الأسود بعد دقائق قليلة من دخوله كبديل، ليعلن عن ميلاد نجم جديد على الساحة العالمية.

وبعد صيام تهديفي في نسخة 2010، عاد بقوة في مونديال 2014، مسجلاً أربعة أهداف في دور المجموعات أمام البوسنة وإيران ونيجيريا "هدفين"، وقاد منتخب بلاده إلى النهائي للمرة الأولى منذ 1990. كان هدفه القاتل ضد إيران من أبرز لحظات البطولة، حيث حسم مباراة معقدة بتسديدة ساحرة في الوقت بدل الضائع.

في مونديال 2018، عاشت الأرجنتين بطولة صعبة، لكن ميسي ترك بصمته بهدف رائع ضد نيجيريا، استقبل فيه تمريرة طويلة بلمسة استثنائية قبل أن يسكن الكرة الشباك، في واحد من أجمل أهداف البطولة. وشهدت نسخة قطر 2022 أفضل performance لميسي على الإطلاق، حيث سجل سبعة أهداف وقاد الأرجنتين إلى اللقب العالمي الثالث.

بدأ مشواره بهدف ضد السعودية، ثم سجل أهدافاً حاسمة ضد المكسيك وأستراليا وهولندا وكرواتيا، قبل أن يسجل ثنائية تاريخية في النهائي ضد فرنسا، في ليلة خلدت اسمه بين عظماء اللعبة. وفي بداية حملة الدفاع عن اللقب في كأس العالم 2026، واصل ميسي تحطيم الأرقام القياسية بتسجيله ثلاثية كاملة في شباك الجزائر. جاء الهدف الأول بعد تحرك ذكي وتسديدة قوية، والثاني باستغلال هفوة من الحارس، قبل أن يختتم الثلاثية بتسديدة مقوسة على طريقته المعتادة.

هذا الإنجاز جعله أكبر لاعب يسجل "هاتريك" في تاريخ كأس العالم، ويعادل الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ البطولة. منذ هدفه الأول في ألمانيا عام 2006 وحتى ثلاثية مونديال 2026، سجل ميسي أهدافه في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم، وأثبت في كل محطة أنه لاعب استثنائي قادر على صناعة الفارق في أكبر المناسبات.

ومع استمرار منافسات البطولة الحالية، يبدو أن الرقم القياسي التاريخي ليس سوى محطة جديدة في رحلة لاعب لا يتوقف عن إعادة تعريف حدود الإنجاز، ليواصل ترسيخ إرثه كأحد أعظم من لمس كرة القدم في تاريخ اللعبة





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ميسي كأس العالم 2026 ميروسلاف كلوزه ثلاثية المنتخب الأرجنتيني

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