إطلاق المساعد الشخصي الحكومي الذكي ميرة في مارس 2027 في الإمارات يهدف إلى اختصار رحلة المتعامل وتوحيد الوصول للخدمات عبر الذكاء الاصطناعي.

أطلقت دولة الإمارات المساعد الشخصي الحكومي الذكي " ميرة"، في خطوة تمهد لبداية تشغيله رسميًا في مارس 2027. يهدف هذا الابتكار إلى إعادة تصميم تجربة المتعاملين الحكومية، حيث ينتقل النموذج من كون المستخدم هو من يبحث عن الجهة المختصة، إلى كون الحكومة هي التي تصل إليه عبر واجهة موحدة ذكية.

رؤية الإمارات في تبسيط الخدمات الحكومية

أكدت العنود الحداد، مدير مكتب الاتصال الحكومي في المؤسسة الاتحادية للشباب، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق مبادرة "ميرة" كخطوة نحو بناء نموذج أكثر تكاملاً ومرونة. وتهدف هذه المبادرة إلى نقل الخدمات من مجرد الاستجابة للاستفسارات إلى إنجاز المعاملات وتلبية الاحتياجات على مدار الساعة بشكل كامل.

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توحيد الخدمات في واجهة واحدة

من جانبه، أوضح الدكتور السيد بخيت، أستاذ الإعلام والصحافة بجامعة زايد، أن اعتماد "ميرة" يضع الإمارات في مقدمة الدول المتجهة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الخدمات الحكومية. وأشار إلى أن الأهمية تكمن في جمع الخدمات ضمن واجهة واحدة على هاتف المتعامل، بحيث يطلب الخدمة بلغته اليومية، ويتولى المساعد التنسيق مع الجهات المعنية وإنجاز المعاملة دون عناء.

تأثير "ميرة" على القطاع الصحي الحكومي

في القطاع الصحي، قال راشد آل علي، مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن إطلاق "ميرة" يشكل محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي الحكومي. وأوضح أن المبادرة تسهل رحلة المتعامل من خلال تمكينه من الوصول إلى الخدمات الصحية ومتابعة مواعيده وإنجاز معاملاته والتواصل مع الجهات المعنية عبر واجهة موحدة، بما يختصر الوقت والجهد بشكل كبير.

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نموذج الحكومة الوكيلة والذكاء الاصطناعي

أفاد الدكتور صالح الحموري، مستشار التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن "ميرة" تمثل تحولاً في طريقة تقديم الخدمات، إذ تنقل الحكومة من توفير المعلومات الرقمية إلى تنفيذ المعاملات نيابة عن المتعامل. وذكر الحموري أن هذا النموذج يندرج ضمن مفهوم الحكومة الوكيلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Agentic Government)، ويتطلب تطوير أساليب العمل الحكومي وتأهيل الموظفين لأدوار جديدة.

الاستجابة القانونية لتجربة المتعامل

من الناحية القانونية، قال الدكتور راشد سلطان الكيتوب، محامٍ ومستشار قانوني، إن وجود مساعد شخصي موحد للخدمات الحكومية يمثل خطوة مهمة لإنهاء التشتت بين التطبيقات والمنصات المختلفة. وأضاف أن ذلك يتيح الوصول إلى الخدمات من نقطة اتصال واحدة، بدلاً من البحث عن الجهة المختصة ومعرفة متطلبات كل معاملة على حدة، مما يعزز كفاءة الخدمات ويقلل التعقيدات الإدارية.