ميرا أندرييفا تتوج بطلة رولان غاروس في سن التاسعة عشرة لتصبح أصغر فائزة منذ 1992

الشابة الروسية ميرا أندرييفا تحقق تاريخًا جديدًا بفوزها ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، لتصبح أصغر بطلة في الفئة الفردية للسيدات منذ مونيكا سيليتش عام 1992، في رحلة مهنية حافلة بالإنجازات منذ سيبيريا.

حققت الشابة الروسية ميرا أندرييفا ، البالغة من العمر تسعة عشر عامًا، إنجازًا تاريخيًا عندما توّجت بلقب بطولة فرنسا المفتوحة لل تنس ( رولان غاروس ) بعد فوزها القاطع على البولندية مايا خفالينسكا بنتيجة 6-3 6-2 في النهائي.

هذا الإنجاز يجعلها أصغر بطلة في فئة الفردي للسيدات منذ عام 1992، عندما حصدت مونيكا سيليتش لقبها الثالث على التوالي. نشأت أندرييفا في مدينة كراسنويارسك الواقعة في سيبيريا، حيث بدأت مسيرتها الرياضية إلى جانب شقيقتها الكبرى إيريكا، التي تحولت أيضًا إلى لاعبة محترفة. منذ الصغر، كانت تتابع بطولات رولان غاروس على شاشة التلفاز، مما زرع في نفسها حلمًا كبيرًا بأن تتسلق قمة هذا الحدث العالمي.

وفي تصريحاتها بعد الفوز، أعربت ميرا عن دهشتها وفرحها الشديد، قائلة: "كنت أشاهد رولان غاروس منذ أن كنت صغيرة جدًا، لذا كان الفوز بهذه البطولة حلمًا كبيرًا بالنسبة لي، ولا أستطيع أن أصدق أنني أحمل هذه الكأس الآن"





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ميرا أندرييفا رولان غاروس بطولة فرنسا المفتوحة تنس رياضة

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