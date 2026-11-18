يستعد الجواد ميدان وهايت أوف أونر لخوض سباق دبي كريك مايل المصنف ضمن سباقات ليستد، غداً الجمعة، في مضمار ميدان برعاية عزيزي للتطوير العقاري وسط توقعات بتحسين مستوياتهما.

يتصدر الجواد ميدان، الحائز على المركز الثالث في سباق كأس دبي العالمي ، قائمة المشاركين المعلنين لخوض سباق دبي كريك مايل ، والذي سيُقام غداً الجمعة المقبل على مضمار ميدان للخيول. ويأتي هذا الحدث الرياضي الكبير ضمن الشوط السادس من أمسية كرنفال دبي، تحت رعاية عزيزي للتطوير العقاري ، ويتنافس فيه ثمانية خيول مختارة بعناية.

توقعات أداء ميدان وهايت أوف أونر في السباق

يخوض الجواد ميدان السباق بإشراف المدرب البريطاني إيد كريسفورد، وذلك بعد أن حقق المركز الثالث في سباق كونديشنز الذي أقيم قبل شهر في مدينة وولفرهامبتون بالمملكة المتحدة. وصف المدرب إيد كريسفورد هذه المشاركة بأنها تمثل بداية الحملة الرسمية للجواد على الأرضية الرملية، مع التوقعات العلمية بتحسن مستواه التدريبي مع زيادة المسافات.

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ومن ناحيته، يعود الجواد هارت أوف أونر، الذي احتل المركز السابع في منافسات كأس دبي العالمي، إلى المضمار تحت إشراف المدرب جيمي أوزبورن. وأكد المدرب جيمي أوزبورن أن فترة الراحة التي أمضاها الجواد أسهمت بشكل كبير في تطور مستواه البدني، على الرغم من أن مسافة الميل قد لا تكون الأنسب له مقارنة بالبعد عن مساراته المفضلة.

يُذكر أن الجواد هارت أوف أونر سيواصل مسيرته للمشاركة في سباق إنتيسار، وهو سباق آخر مصنف ضمن سباقات ليستد، مما يعكس استراتيجية واضحة في إدارة الحملات التدريبية لهذه الخيول الرفيعة.

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مندلسون باي يدافع عن اللقب وديmond ديلر يشارك موسمياً

يدفع المدرب بوبات سيمار بثلاثة خيول قوية في السباق، هي حامل اللقب السابق مندلسون باي، وجواد زاندفورت، وجواد دايموند ديلر الذي فاز مرتين سابقاً على نفس المضمار والمسافة. وأكد المدرب بوبات سيمار جاهزية الجواد مندلسون باي بشكل كامل للدفاع عن لقبه في هذا السباق المصنف ضمن سباقات ليستد.

وأشار المدرب بوبات سيمار إلى أن الجواد دايموند ديلر قد يستفيد بشكل كبير من مشاركته الأولى هذا الموسم، حيث تضيف الخبرة المكتسبة من السباق قيمة لمجموعته. فيما استمر الجواد زاندفورت في تطوير مستواه بعد فوزه بسباق جبل علي كلاسيك ومشاركته الفاعلة في سباق جودلفين مايل.

ظهور براغ وسبسانادور في بيئة سباقات جديدة

يشهد السباق أيضاً الظهور الأول للجواد براغ على الأرضية الرملية في هذه المنافسات، وهو الجواد الفائز بسباق الفئة الثانية G2. يخوض براغ السباق تحت إشراف المدرب الجنوب الأفريقي ديلان كونها، المقيم في بريطانيا، الذي أوضح أن الجواد عاد إلى أفضل مستوياته الرياضية بعد فترة راحة تدريبية مناسبة.

في الشوط الخامس المخصص لسباق ثندر سنو هانديكاب، يخوض الجواد سبسانادور أولى مشاركاته في دبي وأول ظهور له في سباقات هانديكاب بألوان فريق وذنان ريسينغ دبي. سبق للجواد سبسانادور أن فاز ثلاث مرات بسباقات جروب 1 في الأرجنتين، وإحراز لقب كاليفورنيا كراون من الفئة الأولى في الولايات المتحدة.

أكد كيس كلاي، مدير السباقات الأمريكية لدى فريق وذنان، أن الجواد سبسانادور تأقلم بصورة جيدة مع التدريبات المكثفة في دبي، معرباً عن أمله في أن تسهم البيئة الرياضية الجديدة في استعادة مستواه الذهبي الذي حقق به انتصارات الفئة الأولى G1 في مسيرته السابقة.

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تنافس محموم بين كيلر كولكت وسبسانادور

يبرز الجواد كيلر كولكت، الفائز مرتين بسباقات ليستد، كأبرز منافس للجواد سبسانادور في سباق ثندر سنو هانديكاب. يتواجد كيلر كولكت ضمن ثنائي المدرب بوبات سيمار الذي يشرف أيضاً على الجواد إلوسيف تريفور، مما يضيف طبقة من التنافس العالي.

يدفع المدرب دوغ واتسون بكل من الجواد أرلان، الذي حل صيفاً في سباق كيلر كولكت في جبل علي ستيكس المصنف ليسداً، والجواد لوكال داينستي في أولى مشاركاته بإشرافه. وفي سباقات الخيول الصغيرة، تشهد المهرات مشاركة قوية.

مهرات عزيزي فلورنس ومساعفي يفتتحان البرنامج

في الشوط الثاني المخصص لسباق عزيزي فلورنس للمهرات لمسافة 1400 متر، تشارك المهرتان ميس تريكستر وكورونيتا بإشراف المدرب جيمي أوزبورن. يرجح المدرب جيمي أوزبورن فرص المهرة ميس تريكستر في الفوز، بينما تتوقع المهرة كورونيتا تقديم مستويات أفضل في المسافات الأطول.

تشارك أيضاً المهرة لا ماس بونيتا، المملوكة للمالك فوزي ناس والمدربة بإشراف أنطونيو سينترا وخوليو أولاسكواجا، حيث اكتسبت خبرة سباقية قد تمنحها أفضلية في المنافسة. وفي الشوط الثالث لسباق عزيزي فينيس هانديكاب، يظهر المدرب روس بوردون لأول مرة في دبي عبر الجواد مسعفي.

الفائز خمس مرات في المملكة المتحدة، أكد مدربه روس بوردون تأقلم الجواد مسعفي مع أجواء دبي واستعداده لخوض التجربة على الأرضية الجديدة. ويفتتح برنامج السباقات بسباق بني ياس من الفئة الثانية G2 برعاية عزيزي للتطوير العقاري، حيث يتجدد الصراع بين بطل النسخة الماضية مبيد ووصيفه إيه إيه آر إكس بيرن، بالإضافة إلى إيه إف العجاج الفائز باللقب عام 2022.