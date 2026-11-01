ميتا تطلق تطبيق ستايل سكيتش للذكاء الاصطناعي لتنسيق الأزياء

ميتا تطلق تطبيق ستايل سكيتش المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتنسيق مع إنستجرام، لإنشاء خزانة ملابس افتراضية وتجربة الإطلالات الرقمية بدقة.

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز عن إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم ستايل سكيتش ، والذي يعمل على تمكين المستخدمين من تنسيق إطلالاتهم اليومية باستخدام القطع التي يمتلكونها بالفعل في خزائنهم. وقد تم تقديم هذا الأداة التقنية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي دون أي إعلان مسبق، مما أثار الفضول بين المستخدمين والمتابعين لمجالات التكنولوجيا والأزياء على حد سواء.

تكامل ستايل سكيتش مع إنستجرام

يرتبط تطبيق ستايل سكيتش ارتباطا وثيقا بمنصة التواصل الاجتماعي إنستجرام المملوكة لشركة ميتا، بهدف إنشاء خزانة ملابس افتراضية شاملة لكل مستخدم. يتم بناء هذه الخزانة الرقمية استنادا إلى الصور التي سبق للمستخدم نشرها على حسابه الشخصي في المنصة، مما يسهل عملية تجميع الملابس بشكل تلقائي. كما يتيح التطبيق خيارا بديلا للمستخدمين لإضافة قطع ملابس يدويا، سواء من خلال التقاط صورة جديدة، أو تسجيل مقطع فيديو قصير، أو حتى رفع صور محفوظة من معرض الصور على الهاتف المحمول.

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ميزات الذكاء الاصطناعي والتنسيق

يقترح تطبيق ستايل سكيتش تنسيقات ملابس ذكية ومعقدة، اعتمادا بشكل كامل على الموجودات الفعلية في خزانة ملابس المستخدم، بما يتناسب مع أسلوبه الشخصي الفريد. ووفقا لوصف التطبيق الرسمي، يمكن للمستخدمين تجربة هذه التنسيقات المقترحة على نموذج واقعي يطابق شكل الجسم ولون البشرة بدقة عالية. هذا الهدف هو توفير تجربة تفاعلية تشبه الواقع، مما يقلل من الفجوة بين التخيل الرقمي والواقع الفعلي عند ارتداء الملابس.

توفر التطبيق والجغرافيا الرقمية

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في تغطية أخبار الموضوعات التكنولوجية إلى أن خبير وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا قد رصد وجود هذا التطبيق الجديد حاليا في عدد محدود من الدول. وتم تأكيد عمل التطبيق في كل من إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، مما يدل على نهج تدريجي في النشر. كما يعمل التطبيق بشكل كامل على الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآي. أو. إس، لضمان توافقه مع أكبر شريحة من المستخدمين المحتملين حول العالم.

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استراتيجية ميتا والموقع التنافسي

لم تعلق شركة ميتا بشكل رسمي على هذه الأنباء الأولية فيما يتعلق بموعد الإصدار العالمي، في حين من غير المعروف ما إذا كانت الشركة تعتزم توفير تطبيق ستايل سكيتش على نطاق أوسع في المستقبل القريب. يذكر أن هناك بالفعل عدة تطبيقات تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تحويل محتويات خزانة ملابسهم إلى نسخة رقمية وتصور تنسيقات جديدة لهذه الملابس، ومن بينها شركات ناشئة مثل ألتا. كما يوفر تطبيق صور غوغل أو غوغل فوتوز أدوات تتيح للمستخدمين تحويل صور ملابسهم إلى نسخة رقمية.

التركيز على التميز والدمج الرقمي

وللمنافسة في ظل وجود خيارات مماثلة في السوق، لن تعتمد ميتا على حداثة الفكرة فحسب، بل ستركز بشكل أكبر على دمج التطبيق مع منصة تبادل الصور إنستغرام. حيث يمتلك المستخدمون بالفعل سجلا مصورا غنيا لأسلوبهم الشخصي في الملبس، وهو ما يوفر ميزة تنافسية كبيرة. ووفقا لوصف تطبيق ستايل سكيتش، يمكن للمستخدمين اختيار قطعة محددة من خزانتهم والحصول على أفكار جديدة لتنسيق ملابسهم استنادا إلى تلك القطعة، بدلا من الاعتماد على اقتراحات عشوائية لا تأخذ في الاعتبار ما يمتلكه المستخدم فعلي.