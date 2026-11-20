تستعرض ميتا أحدث ابتكاراتها في النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل راى بان ميتا وأوكلي خلال أسبوع دبي للمستقبل 2026 لتسهيل التفاعل الرقمي.

تكشف شركة ميتا عن خططها الطموحة في تطوير تقنيات الواقع المعزز خلال مشاركتها البارزة في أسبوع دبي للمستقبل 2026. وتنظم مؤسسة دبي للمستقبل هذا الحدث الهام خلال الفترة المحددة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري. ويهدف المعرض إلى استعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تعيد تعريف طريقة تفاعل البشر مع العالم الرقمي.

تجارب تفاعلية تبرز الذكاء الاصطناعي

تقدم ميتا الجيل الجديد من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء كجزء أساسي من هذا العرض التكنولوجي. تتيح هذه التجارب التفاعلية للزوار استكشاف آفاق جديدة لمستقبل التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا الحديثة. وتعد هذه المنصة فرصة مثالية لمراقبة كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية بشكل سلس.

نظارات راى بان ميتا المتطورة

تركز الشركة بشكل رئيسي على نشر الجيل الجديد من النظارات الذكية المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. تشمل هذه التشكيلة النظارات الذكية من سلسلة راى بان ميتا الموجهة للأفراد بشكل عام. كما تقدم الشركة نموذج أوكلي المصمم خصيصاً لاستخدامات الأداء العالي والرياضة.

تقنيات الصوت والرؤية المتعددة الوسائط

تدمج هذه الأجهزة المتطورة بين تقنيات الصوت المتطورة وأنظمة الرؤية متعددة الوسائط في هيكل واحد. تتيح هذه الميزات للمستخدمين التفاعل مع الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى استخدام اليدين أبداً. يعمل هذا النظام على تسهيل العمليات اليومية وتعزيز كفاءة استخدام الوقت في مختلف المهام.

Advertisement

مساعد Hey Meta الذكي

تسلط التجربة الضوء بشكل قوي على إمكانات الذكاء الاصطناعي في فهم السياق المحيط بالمستخدم بدقة. تتيح خاصية Hey Meta الوصول المباشر إلى المساعد الذكي لتنفيذ المهام المعقدة عبر الأوامر الصوتية فقط. يستجيب النظام للأوامر الصوتية بكفاءة عالية مما يضمن تجربة استخدام مريحة وسريعة.

آفاق مستقبل الحوسبة القابلة للارتداء

تعكس مشاركة ميتا في هذا الحدث التوجه العالمي نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الشخصية. تسعى الشركة إلى توفير تجارب رقمية أكثر سهولة وتفاعلاً للمستخدمين حول العالم. يهدف هذا الابتكار إلى تقليل الاعتماد على الشاشات التقليدية بشكل كبير. يفتح هذا المسار آفاقاً جديدة تماماً لمستقبل الحوسبة القابلة للارتداء.