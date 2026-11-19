شركة موريسون لإدارة البنية التحتية تفتح مكتبها الجديد في أبوظبي العالمي بتمويل يتجاوز 35 مليار دولار لتعزيز حضورها في المنطقة.

أعلنت شركة موريسون العالمية لإدارة استثمارات البنية التحتية عن تأسيس مكتبها العالمي الجديد في أبوظبي، في خطوة استراتيجية تعكس ثقة المؤسسة المالية في إمارة أبوظبي كمركز عالمي رئيسي للتجارة والاستثمار. تأتي هذه المبادرة لتعزز حضور الشركة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يتوافق مع خطتها العالمية للتوسع والنمو المستدام. وتعد هذه الخطوة جزءاً أساسياً من استراتيجية موريسون التي تهدف إلى تعميق العلاقات طويلة الأمد مع الحكومات والمستثمرين السياديين والشركات الكبرى في المنطقة.

تدير شركة موريسون أصولاً تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار حول العالم، مما يجعلها واحدة من أبرز اللاعبين في قطاع إدارة استثمارات البنية التحتية. ويعكس هذا التوسع الأخير اهتمام الشركة العميق ببيئة أبوظبي المرنة، والتي تتميز بعمق رأس المال المؤسسي والتركيز الطويل الأمد على قطاعات الطاقة والبنية التحتية. يهدف المكتب الجديد إلى الاستفادة من المنصة العالمية التي يوفرها أبوظبي العالمي، مما يتيح للشركة مواصلة نموها والوصول إلى فرص استثمارية جديدة في المنطقة.

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تفاصيل الترخيص والتنظيم المالي

حصلت موريسون على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، ضمن طلبها للحصول على ترخيص من الفئة الرابعة. وتخضع هذه الموافقة لاستيفاء جميع الشروط المعمول بها والحصول على الموافقة التنظيمية النهائية من الجهة المنظمة. يمثل هذا الإنجاز التنظيمي خطوة جوهرية في عملية التأسيس، حيث يؤكد الامتثال الكامل للشركة للضوابط والقوانين المالية الصارمة التي تنظم الأسواق في إمارة أبوظبي. ويسمح هذا الترخيص للشركة بممارسة أنشطتها الاستثمارية والإدارية بشكل رسمي داخل المركز المالي العالمي.

قيادة استراتيجية الشرق الأوسط

انتقل فينسنت جريتسن، الشريك في شركة موريسون، إلى أبوظبي ليترأس استراتيجية الشركة في منطقة الشرق الأوسط. ويجمع جريتسن بين دوره الجديد في القيادة الإقليمية ومهمته العالمية كرئيس مشارك لصندوق القيمة المضافة لدى موريسون. ويعتقد جريتسن أن تأسيس هذا Presence المحلي يسمح للشركة بالاقتراب من شركائها وفهم أولويات المنطقة بعمق، مما يسهل ربط رؤوس الأموال الإقليمية بفرص واعدة في مجال البنية التحتية. ويؤكد أن هذا القرب الجغرافي يعزز من قدرة الشركة على العمل جنباً إلى جنب مع الحكومات والمؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة.

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دعم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030

أكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي، أن خبرة موريسون التي تقترب من أربعة عقود في الاستثمار في البنية التحتية تضيف قدرات نوعية إلى المنظومة المالية في أبوظبي. ويشير الزعابي إلى أن قرار الشركة يعكس الأهمية المتنامية لأبوظبي ضمن الاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسات العالمية الرائدة. ويؤكد أن المركز المالي يدعم الشراكات التي توجه رؤوس الأموال نحو البنية التحتية الحيوية، مدعوماً بوفرة رأس المال والأسس المؤسسية الراسخة والبيئة التنظيمية المتقدمة التي توفرها الإمارة.

توافق المحاور مع الأولويات المحلية

تتوافق محاور التركيز الأساسية لشركة موريسون، والتي تشمل البنية التحتية الرقمية وتحول الطاقة وسلاسل الإمداد الحيوية، بشكل وثيق مع الأولويات الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي. ويدعم نهج الشركة طموحات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، لا سيما تركيزها على التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والنمو المستدام. ويعتقد بول نيوفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة موريسون، أن تأسيس حضور في أبوظبي يوفر فرصة لبناء علاقات طويلة الأمد تمكّن الشركة من المشاركة الفاعلة في المنطقة من خلال بيئة مستقرة وراسخة.