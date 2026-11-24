كشف جوزيه مورينيو أن لاعبي ريال مدريد قد يخسرون نصف رواتبهم إذا لم يتحملوا ضغوط كرة القدم الحديثة، في تصريحات ساخرة بشأن إصابات نجمية حديثة.

أعلن جوزيه مورينيو ، المدير الفني لفريق ريال مدريد ، أن استمرار اللاعبين في تلقي رواتب ضخمة مشروط بقدرتهم على التأقلم مع المخاطر الجسيمة التي تكتنف كرة القدم المعاصرة. جاء هذا التصريح الصارخ ردًا مباشرًا على استفسارات تتعلق بآثار الضغوط النفسية والجسدية الهائلة التي يتعرض لها الرياضيون المحترفون.

وقد خرجت تصريحات مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة النادي، مساء أمس الاثنين، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق أيدهوفن الهولندي في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

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تحذير مالي صريح للاعبي ريال مدريد

صرح المدرب البرتغالي بوضوح شديد بأن العلاقة بين الأجر الكبير وتحمل المخاطر أصبحت شرطًا لا غنى عنه، قائلاً إنه إذا كان اللاعبون يريدون استلام أموالهم كاملة، فعليهم تقبل تحديات هذا المسار الصعب والعمل بجدية مضاعفة.

وشدد مورينيو على أن رفض اللاعبون التكيف مع هذه الضغوط يتطلب منهم قبول تخفيض رواتهم بنسبة تصل إلى 50 في المئة، مشيرًا إلى أن الجانب المالي يرتبط دائمًا بضغوط هائلة لا يمكن تجاهلها.

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أسباب الضغوط والإصابات الحديثة

جاءت ردود فعل مورينيو القوية تزامناً مع انتشار حالات الإصابة الخطيرة التي ضربت عدة فرق أوروبية مرموقة، على رأسهم مهاجم بايرن ميونخ هاري كين، بالإضافة إلى مهاجم باريس سان جيرمان ديزيري دوي.

أصيب كلا اللاعبين في بداية الأسبوع الجاري، مما أشعل النقاش حول ازدحام الجداول المباريات وتأثيرها السلبي المباشر على سلامة اللاعبين وصحتهم الجسدية والنفسية على حد سواء.

انتقاد ازدحام الأجندات والمصالح المالية

انتقد مورينيو بشدة ازدحام الأجندات الرياضية، مستشهداً بالرحلات الطويلة لخوض مباريات ودية وبطولات فرعية مثل دوري الأمم الأوروبية، والتي يرى أنها لا تقدم أي فائدة حقيقية للجانب الرياضي البحت.

وأضاف أن مدربو الأندية الكبرى يتساءلون بشكل متكرر عن سبب استمرار هذا الوضع، مشيراً إلى أن هذه المباريات قد تكون مهمة بالنسبة لمدربي المنتخبات الوطنية ومفيدة للاتحادات الرياضية لزيادة مداخيلها المالية.

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المال يحكم القرارات في عالم كرة القدم

اختتم مورينيو تصريحاته بالإقرار بأن هناك تضارباً واضحاً في المصالح من المنظور الرياضي الخالص، ولكن في نهاية المطاف، يظل المال هو العامل الحاكم الذي يحرك عجلة هذا العالم.

ودعا المدرب إلى مواصلة خوض هذه المباريات رغم كل التحديات، معتبراً أن هذا الوضع الجديد والصعب هو واقع يجب على الجميع تقبله إذا أرادوا الاستمرار في هذا المجال المهني المجزي.