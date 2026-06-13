مورايس: البرتغال قادرة على التتويج بكأس العالم 2026 ورونالدو هو المفتاح

مدرب الشارقة خوسيه مورايس يثني على منتخب البرتغال ويؤكد حظوظه القوية في كأس العالم 2026 مع كريستيانو رونالدو قائداً للفريق، مشيراً إلى ثقته بقدرة الفريق على تحقيق اللقب الأول في تاريخ البرتغال.

أكد مدرب الشارقة البرتغالي خوسيه مورايس أن منتخب البرتغال يضم نخبة مميزة من اللاعبين وأن حظوظه قوية للمنافسة على لقب كأس العالم 2026 مشيراً إلى أنه يعرف أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو جيداً بعدما سبق له الإشراف على تدريبه ويثق بقدرته على قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البرتغال.

ووصف مورايس المونديال بأنه فرصة مهمة لرونالدو لترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ من خلال قيادة منتخب بلاده إلى تحقيق الإنجاز الأكبر بحصد اللقب العالمي علماً أن المنتخب البرتغالي تأهل إلى النهائيات بعد تصدره المجموعة السادسة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم. وقال مورايس لـالإمارات اليوم البرتغال تمتلك مجموعة من اللاعبين الكبار الذين ينشطون في أبرز الأندية الأوروبية ويخوضون أقوى المنافسات مؤكداً أن المنتخب البرتغالي يسعى خلال النسخة الحالية من كأس العالم إلى الذهاب بعيداً وتحقيق إنجاز يفوق ما حققه في مشاركاته السابقة.

وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة إذ يلعب المنتخب البرتغالي ضمن المجموعة الـ11 إلى جانب كولومبيا وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد مدرب الشارقة الذي سبق له العمل مع رونالدو في ريال مدريد عندما كان مساعداً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن البرتغال قدمت للعالم عدداً كبيراً من نجوم كرة القدم وأن الجيل الحالي يمتلك المقومات التي تؤهله لتحقيق حلم الفوز بكأس العالم مضيفاً أنه يترقب ما سيقدمه هذا الجيل خلال البطولة المقبلة.

يُذكر أن خوسيه مورايس سبق له العمل مساعداً للمدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو في أندية أوروبية كبرى من بينها إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي. وأشار مورايس رداً على سؤال بشأن قدرة رونالدو على قيادة منتخب البرتغال الملقب بـبرازيل أوروبا إلى الفوز بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه إلى أنه يعرف رونالدو جيداً كلاعب ورياضي وشخص ويدرك حجم شغفه وطموحه بقيادة منتخب بلاده إلى التتويج باللقب العالمي.

وقال كريستيانو رونالدو يمتلك طموحاً كبيراً بأن يصبح بطلاً للعالم مع منتخب بلاده لقد فاز أكثر من مرة بكأس العالم للأندية ويبقى حلمه الأكبر قيادة البرتغال للفوز بكأس العالم. وكشف خوسيه مورايس عن تفاؤله بقدرة المنتخب البرتغالي على الظهور بصورة مختلفة في النسخة الحالية بعدما ودع النسخة الماضية التي أقيمت في قطر عام 2022 من الدور ربع النهائي إثر خسارته أمام المنتخب المغربي بهدف دون رد.

وعن كيفية استعداده لتشجيع البرتغال في المونديال أكد مورايس أنه سيدعم منتخب بلاده بطريقته الخاصة من خلال ارتداء قميص المنتخب أثناء متابعة المباريات عبر شاشة التلفاز. ويتصدر النجم كريستيانو رونالدو قائمة المنتخب حيث تمثل البطولة الحالية مشاركته السادسة في النهائيات.

ويستهل المنتخب البرتغالي حامل لقب بطولة أمم أوروبا 2025 مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في 17 الجاري في مدينة هيوستن الأميركية الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات ثم يلتقي منتخب أوزبكستان في 23 من الشهر ذاته قبل أن يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة كولومبيا في ميامي في 27 منه. وفي تصريحات إضافية أكد مورايس أن المنتخب البرتغالي يتسلح بعناصر الخبرة والموهبة الشابة التي تجعله مرشحاً قوياً للتأهل إلى الأدوار المتقدمة مشيراً إلى أن المدرب روبرتو مارتينيز نجح في بناء فريق متوازن يجمع بين الدفاع القوي والهجوم الفعال.

وأضاف أن الجماهير البرتغالية تتطلع إلى رؤية فريقها يحقق إنجازاً تاريخياً يتوج مسيرة الجيل الذهبي بقيادة رونالدو الذي يخوض آخر مشاركاته العالمية على الأرجح. كما أشاد مورايس بالروح العالية داخل معسكر المنتخب والانضباط التكتيكي الذي يظهره اللاعبون تحت قيادة مارتينيز. وتطرق مورايس إلى أهمية المباراة الافتتاحية أمام الكونغو الديمقراطية قائلاً إنها ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الفريق على التعامل مع الضغوط وتحقيق بداية قوية في البطولة.

وأشار إلى أن المنتخب المنافس يمتلك لاعبين سريعين وقادرين على المباغتة لذلك يجب على البرتغال أن تكون في أتم الجاهزية منذ الدقيقة الأولى. وختم مورايس تصريحاته بالتأكيد على أن كأس العالم 2026 ستكون بطولة استثنائية نظراً لزيادة عدد المنتخبات المشاركة مما يزيد من حدة المنافسة ويجعل كل مباراة في حكم المباراة النهائية





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كأس العالم 2026 المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو خوسيه مورايس كرة القدم

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