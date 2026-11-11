موديز: الإمارات تحتفظ بمرونة اقتصاد الخليج بدعم الإنفاق الحكومي

تقرير موديز يبرز مرونة الاقتصاد الإماراتي المدعومة بالإنفاق الحكومي والتنويع، مع توقعات بتعافي النفط حتى 2027 وتباطؤ النمو العالمي.

أكد تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" حول الآفاق الاقتصادية الكلية العالمية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على مكانتها الرائدة بين الاقتصادات الأكثر مرونة في منطقة الخليج العربي. جاء هذا التأكيد مدعوماً بقوة الإنفاق الحكومي المستمر، وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي ، واستمرار تدفقات الاستثمارات التي تعزز نمو القطاعات غير النفطية وتوسع القاعدة الإنتاجية الوطنية.

العوامل الهيكلية الداعمة للاقتصاد الإماراتي

أوضحت الوكالة أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد عموماً من استمرار الإنفاق الحكومي والتوسع في الأنشطة غير النفطية، بما يوفر دعماً قوياً للنشاط الاقتصادي ويعزز قدرتها على التعامل مع بيئة خارجية أكثر صعوبة. ورغم أن التقرير لم يتضمن توقعات مستقلة لمعدل نمو الاقتصاد الإماراتي بشكل محدد، فإنه أبرز مجموعة من العوامل الهيكلية التي تدعم اقتصادات المنطقة، وفي مقدمتها الاستثمارات، والإنفاق العام، وبرامج التنويع الاقتصادي.

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تعكس هذه العوامل استمرار قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستفادة من تنوع أنشطته ومصادر نموه، إلى جانب دوره المتنامي مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمارات والأعمال والتجارة. يتم توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة، مما يعزز مناعة القطاع الخاص أمام التقلبات الخارجية.

استراتيجيات احتواء التداعيات الجيوسياسية

لفتت وكالة "موديز" إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي نجحت حتى الآن في احتواء جانب من تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالصراعات، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وبرامج الدعم الحكومي واستراتيجيات التنويع الاقتصادي. كما أسهمت الخطط التنموية طويلة الأجل في مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم قطاعات حيوية، من بينها السياحة والخدمات والتكنولوجيا، بما يعزز تنوع مصادر الدخل ويحد من الاعتماد على الأنشطة النفطية.

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يظل الاستقرار الإقليمي عاملاً مؤثراً في ثقة المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال، إلا أن متانة الأسس الاقتصادية والقدرة على تكييف مسارات التجارة والإمداد توفران لاقتصادات المنطقة أدوات إضافية للتعامل مع المتغيرات الخارجية. وقد توقعت الوكالة تعافي إنتاج النفط وصادراته في دول الخليج تدريجياً حتى عام 2027، بما يوفر دعماً إضافياً للنشاط الاقتصادي الإقليمي والتجارة خلال الفترة المقبلة.

آفاق النمو العالمي والاستثمارات التقنية

على مستوى الاقتصاد العالمي، توقعت "موديز" تباطؤ النمو إلى 2.6%، قبل استقراره خلال عامي 2027 و2028، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتجارية والجيوسياسية. ورغم ذلك، أكدت الوكالة أن الاستثمارات ستظل أحد أبرز محركات النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة والدفاع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

تكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، التي تواصل تعزيز جاذبيتها للاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية، وتوسيع حضورها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والصناعات المتطورة. كما يدعم هذا التوجه بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على استيعاب التحولات التكنولوجية وتوليد فرص نمو جديدة، مع توقع استمرار الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة عند مستويات تقارب تريليون دولار خلال العام المقبل.