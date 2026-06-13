موديز تثبت التصنيف الائتماني للإمارات عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة

وكالة موديز تثبت التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند Aa2 وتؤكد استقرار النظرة المستقبلية بفضل تنوع الاقتصاد، انخفاض الدين، وخطط تطوير بنية الطاقة.

أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عن تثبيت التصنيف الائتماني لدولة الإمارات العربية المتحدة عند المستوى Aa2، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية مستقرة. جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للظروف ال اقتصاد ية والمالية للإمارة، حيث أظهرت البيانات تصاعداً ملحوظاً في متوسط الدخل الفردي وتنوعاً اقتصاد ياً واسعاً يضيف صلابة إلى القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأشارت الوكالة إلى أن القوة المؤسسية وفاعلية اتخاذ القرار السياسي ساهمت في تعزيز الثقة في مسار التنمية الاقتصادي، خصوصاً في ظل الجهود المتواصلة لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز القطاعات غير النفطية. تضمن التقييم أيضاً تثبيت تصنيف الدين غير المضمون بالعملة الأجنبية وبرنامج السندات المتوسطة الأجل عند مستوى Aa2 و(P)Aa2 على التوالي، مما يعكس استقراراً ماليًا ملحوظاً وقدرة عالية على سداد الالتزامات. وأوضحت موديز أن معدلات الدين العامة في الإمارات منخفضة للغاية، ما يمنح الحكومة مرونة إضافية أمام التحديات الإقليمية والاقتصادية.

كما أكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى توقعات بأنها ستتمكن الحكومة من التعامل مع أي توترات إقليمية بفضل وجود مسارات بديلة لتصدير النفط، مثل خط الأنابيب حبشان‑الفجيرة، بالإضافة إلى احتياطيات مالية قوية تدعم استقرار السيولة وتخفف الضغوط المحتملة. من جانب آخر، تكشف الوكالة عن خطط الإمارات لإنشاء خط أنابيب إضافي للمنتجات المكررة يتجاوز مضيق هرمز، ما يضمن استمرارية تصدير البنزين والديزل ووقود الطائرات حتى في حال انقطاع المرور عبر المضيق.

هذا المشروع يُعَدُّ خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على ممرات بحرية واحدة وتعزيز أمن الطاقة الوطني. وفي ظل تحسين الظروف الاقتصادية، تتوقع موديز أن تعزز الإمارات جهودها لتسريع تنويع الإيرادات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المتقدمة، ما سيقلل من تعرضها لتقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول الطاقي على المدى الطويل، ويقوي موقعها الائتماني على الصعيدين الإقليمي والعالمي. هذه الخطوات المشتركة تدعم رؤية الإمارات المستدامة وتؤكد التزامها بالتحول الاقتصادي المتوازن





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موديز التصنيف الائتماني الإمارات تنويع الاقتصاد الطاقة

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