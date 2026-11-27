وكالة موديز تثبت تصنيف بن غاطي عند Ba3 وتؤكد قوة سيولته بحلول 2027. الشركة تحقق أرصدة نقدية بلغت 2.7 مليار درهم وخطط لتقليل الدين.

أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تثبيت التصنيف الائتماني لعائلة الشركات التابعة ل بن غاطي القابضة المحدودة عند درجة Ba3، مع تثبيت تصنيف احتمالية التخلف عن السداد عند Ba3-PD. تأتي هذه الخطوة برؤية مستقبلية مستقرة، مما ينهي عملية المراجعة التي بدأت في 11 أغسطس 2026، والتي كانت تستهدف احتمال خفض التصنيف. تعكس موديز من خلال هذا القرار تحسناً ملحوظاً في وضع ال سيولة لدى الشركة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مستندة إلى أرصدة نقدية قوية وتحصيلات مستدامة.

تفاصيل السيولة والتدفقات النقدية المتوقعة

تؤكد موديز أن بن غاطي تتمتع بمركز سيولة قوي يمتد حتى نهاية عام 2027. وقد ارتفعت الأرصدة النقدية غير المقيدة بشكل كبير لتصل إلى 2.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 393 مليون درهم في يونيو من العام نفسه. ويعزى هذا الارتفاع الرئيسي إلى قوة تحصيل مستحقات العملاء، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال من حسابات ضمان المشروعات مع تقدم أعمال الإنشاء بشكل ملحوظ.

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من المتوقع أن تحقق الشركة تدفقات نقدية تشغيلية بنحو 4.5 مليارات درهم بعد خصم مدفوعات الأراضي، وذلك بحلول نهاية عام 2027. وعلى الرغم من عدم امتلاك بن غاطي لتسهيلات ائتمانية متجددة ملتزم بها حالياً، فإن الشركة نجحت تاريخياً في الحصول على تسهيلات لتمويل احتياجات رأس المال العامل الخاصة بمشروعاتها. وتعتبر هذه المصادر، إلى جانب استمرار تحصيل أقساط العملاء خلال دورة تطوير المشروعات، كافية لتغطية التزامات سداد ديون إلزامية تقارب 4 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها.

استراتيجيات الحوكمة وإدارة الديون

تُعد اعتبارات الحوكنة عاملاً رئيساً في قرار التصنيف، حيث تعكس موديز توقعات ملتزمة من الإدارة بسياسة مالية متوازنة. تشمل هذه السياسة خفض الرافعة المالية، المقاسة بنسبة الدين إلى إجمالي رأس المال بالقيمة الدفترية، ليصل مستوى الدين إلى نحو 35% في عام 2027. وقد بلغت نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال بالقيمة الدفترية 53% بنهاية سبتمبر 2026.

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يتوقع من الشركة أيضاً الحفاظ على احتياطيات سيولة كافية لتغطية استحقاقات الديون، وتحقيق التوازن بين طموحات النمو والمحافظة على وضع مالي قوي. تأخذ التصنيف في الاعتبار استراتيجية النمو المتسارع الممول بالديون، والتي تعرض الشركة لمخاطر التنفيذ، مع توسعها في تطوير المجمعات السكنية الرئيسة الراقية. كما يشير التصنيف إلى محدودية وضوح الإيرادات لما بعد الأشهر الـ 18 المقبلة، وهو ما تخفف من حدته جزئياً دورات التطوير القصيرة نسبياً للشركة.

أداء المحفظة العقارية والتسليمات

تدعم محفظة التطوير القوية لشركة بن غاطي وضوح الرؤية بشأن التدفقات النقدية المستقبلية. تبلغ القيمة التطويرية الإجمالية للمشروعات قيد الإنشاء حالياً، والمقرر تسليمها خلال الربع الرابع من عام 2026 وعام 2027، نحو 43 مليار درهم. وتوزع هذه القيمة على 24 مشروعاً، حيث حصلت خمسة من أصل ثمانية مشروعات مقررة للتسليم خلال الربع الرابع من عام 2026 على شهادات التسليم بالفعل.

تجاوزت نسبة الإنجاز الإنشائي في المشروعات الثلاثة المتبقية 90%، كما وصلت غالبية المشروعات الـ 15 المقرر تسليمها خلال عام 2027 إلى مراحل متقدمة من أعمال الإنشاء. وحقق متوسط المبيعات من حيث القيمة أكثر من 75%، ومتوسط التحصيلات النقدية يزيد على 60% وفقاً لإدارة الشركة. توقعت الشركة أيضاً أن يظل حجم العمليات التشغيلية مستقراً عند مستويات تتراوح بين 15 و17 مليار درهم خلال الفترة من 2026 إلى 2028.

التحديات التشغيلية والآثار المستقبلية

توقعت شركة بن غاطي أن يكون تأثير اضطرابات سلاسل التوريد محدوداً على المشروعات المقرر تسليمها خلال عام 2026 والنصف الأول من عام 2027. ومع ذلك، توقعت استمرار هذه الاضطرابات حتى نهاية الربع الأول من عام 2027، ما يؤدي إلى زيادات محدودة في تكاليف الإنشاء. من المتوقع أيضاً تأخير بعض المشروعات المقرر تسليمها خلال النصف الثاني من عام 2027، مع انتقال مواعيد تسليم بعضها إلى الربع الأول من عام 2028.

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يعكس التصنيف الائتماني بن غاطي عند Ba3 المكانة الراسخة للشركة في دبي، أكبر سوق عقاري في دولة الإمارات. كما يعكس التكامل الرأسي القوي في مراحل الإنتاج والتوريد، الذي يمنح الشركة قدرة على التحكم في عمليات التطوير وتسليم المشروعات والتكاليف. وتشمل عوامل المخاطر أيضاً حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، وتأثيره المحتمل في الطلب العقاري في دبي، التي تمثل السوق الجغرافية الوحيدة لعمليات الشركة.

توقعات الإيرادات والهيكل المالي

من المتوقع أن تشكل إيرادات المشروعات القائمة حالياً كامل إيرادات الشركة تقريباً في عام 2026، ونحو 90% في عام 2027، وما يقارب 70% في عام 2028. تأخذ التصنيف أيضاً في الاعتبار قصر السجل التشغيلي للشركة خلال فترات تراجع السوق عند حجم عمليات التطوير الحالي. كما يراعي التصنيف اعتبارات الحوكنة المرتبطة بمخاطر الاعتماد على شخص رئيس، نظراً لامتلاك مؤسس الشركة 100% من أسهمها.

تركز عملية صنع القرار بصورة كبيرة بين أفراد عائلة المؤسس، وهو ما يزيد من حساسية الشركة للمخاطر التشغيلية والحوكنية. ومع ذلك، يظل هناك التزام قوي من قبل الإدارة بالتعهدات المالية المرتبطة بصكوكها، بما في ذلك صكوك بقيمة 500 مليون دولار تستحق في فبراير 2027. هذا الالتزام يعزز من ثقة المستثمرين ويثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية الكبرى في الأجل القصير والمتوسط.