كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية عن تفادي 50 ألف طن من الانبعاثات في ميناء ساوثهامبتون بفضل توسيع برنامج نقل الحاويات بالسكك الحديدية الذي يمول من رسوم على الحاويات.

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن نجاح برامجها البيئية في المملكة المتحدة، حيث أسهم تحويل حركة نقل الحاويات من الطرق البرية إلى السكك الحديدية في ميناء ساوثهامبتون في تفادي انبعاثات تُقدر بنحو 50 ألف طن من الانبعاثات الكربونية. وقد بدأت هذه المبادرة التطبيقية في عام 2023، وسجلت خلال ثلاث سنوات من التشغيل نتائج ملموسة خفضت البصمة الكربونية لعمليات الميناء بشكل كبير، مما يعكس التزام المجموعة باستراتيجيات الاستدامة العالمية.

آليات التحويل المالي والسككي

تعمل مجموعة موانئ دبي العالمية على زيادة عدد الحاويات المنقولة بالقطارات من الميناء من خلال توسيع نطاق الحوافز المالية لتشمل مشغلي محطات الشحن بالسكك الحديدية. وقد ساعد هذا البرنامج المبتكر على نقل أكثر من 220 ألف حاوية إضافية بالسكك الحديدية، مما أتاح للشاحنات تفادي قطع مسافة تقارب 18 مليون ميل، وهو ما يعادل نحو 29 مليون كيلومتر. وارتفعت حصة السكك الحديدية من حركة الحاويات في ساوثهامبتون، الذي يُعد ثالث أكبر موانئ الحاويات في بريطانيا، من 21 بالمائة إلى 29 بالمائة خلال الفترة المذكورة.

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توسع الخدمات الداخلية والربط اللوجستي

دعم البرنامج إطلاق 5 خدمات جديدة تربط الميناء ببرمنغهام وكارديف ومحطة "إيست ميدلاندز غيتواي" ودونكاستر ونورثامبتون، مما أتاح لأصحاب البضائع خيارات لوجستية أوسع لنقل شحناتهم إلى وجهات داخلية. وبموجب الترتيبات الجديدة، يمكن لمشغلي محطات الشحن المؤهلين الحصول على حافز مالي عن كل حاوية واردات محملة تُنقل بالقطار داخل النطاق الجغرافي للبرنامج. ويجب على هذه المحطات تحقيق أهداف الأداء الفصلية لتحديث الحافز المالي المقدم لها.

هيكل التكاليف ونطاق الجغرافيا

بدأ برنامج ساوثهامبتون بتجربة مدتها ستة أشهر في عام 2023، ويقدم حوافز للعملاء الذين ينقلون حاويات الواردات المحملة بالقطار إلى وجهات تقع ضمن 140 ميلاً، أي نحو 225 كيلومتراً، من محطة السكك الحديدية في الميناء. ويُموّل البرنامج برسم ثابت قدره 10 جنيهات استرلينية على كل حاوية واردات محملة تصل إلى الميناء، وهي آلية تضمن استدامة التمويل الذاتي للمشروع وتشجع على الالتزام البيئي.

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استراتيجية الصفر انبعاثات والهدف 2030

يندرج برنامج ساوثهامبتون ضمن جهود مجموعة موانئ دبي العالمية الأوسع للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وتعمل المجموعة على تحويل معدات المناولة من الديزل إلى الكهرباء، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. وفي دبي، أفادت المجموعة في تقريرها السنوي لعام 2024 بأنها باتت تعتمد بالكامل على الكهرباء من مصادر متجددة في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، مما يعزز مصداقيتها في قطاع النقل الأخضر.

الأهداف التناقصية للانبعاثات

تستهدف مجموعة موانئ دبي العالمية خفض انبعاثاتها المباشرة بنسبة 42 بالمائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2022. ويعتبر نجاح تجربة ساوثهامبتون نموذجاً يُحتذى به في كيفية تحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الحوافز الاقتصادية والتحول التقني، مما يربط بين الكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية في قطاع الموانئ العالمي.