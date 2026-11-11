موانئ دبي العالمية تنقل أكثر من مليون حاوية منذ مارس وتواصل تعزيز شبكة النقل المتعددة الوسائط

تستمر موانئ دبي العالمية في نقل أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس 2026، مع توسع قدرات النقل متعدد الوسائط والاستثمار في محطتين، ما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد في المنطقة

قامت موانئ دبي العالمية بإعلان تطور جديد في نظامها المتكامل للموانئ والخدمات اللوجستية، حيث نجحت في نقل أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس 2026، مع الحفاظ على استمرارية تدفق البضائع إلى دولة الإمارات وأسواق المنطقة.

نقل أكثر من مليون حاوية وأحدث حلاً متعدد الوسائط

أشار شهاب الجسمي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، إلى أن الشركة تعتمد على شبكة من الممرات البرية والسكك الحديدية والبوابات البحرية البديلة لتسهيل حركة البضائع عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

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تضم منظومة النقل حاليا أكثر من 3000 شاحنة تديرها موانئ دبي العالمية، منها 700 شاحنة مملوكة للشركة، مع حركة حاويات يومية نحو 3500 حاوية نمطية عبر الممرات البرية.

توسعة محطتي الفجيرة ودبا وتعزيز مرونة الشبكة الإقليمية

مؤكد للجسمي أن الشركة تسارع جدول التشغيل المرحلي لمحطتي الرغيلات ودبا، مع توقع بدء العمل خلال 18 إلى 24 شهرًا، بخلاف التقديرات السابقة الممتدة بين 24 و30 شهرًا.

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ستضيف محطة الرغيلات طاقة استيعابية تبلغ نحو 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، بينما ستضيف محطة دبا طاقة تصل إلى 3.6 ملايين طن من البضائع العامة سنوياً.

أهمية ميناء جبل علي وتبعات الأزمة الحالية على العمليات البحرية

أكد الجسمي أن ميناء جبل علي حافظ على استمرارية عملياته منذ بداية الأزمة، مع توقف لا يتجاوز ست ساعات ثم انقضاض سريع على تحقيق خفض الضغط التشغيلي بإنشاء ساحة للحاويات الفارغة في العوير بمساحة 100 ألف متر مربع.

يستمر موانئ دبي العالمية في تطوير حل مائي مشترك مع موانئ صحار والدقم عُمان وميناء جدة الإسلامي لتوفير خيارات متعددة لشركات الشحن والتجارة.

التكامل مع المنطقة الحرة لجبل علي وأثره على تجارب الشركات

يبلغ إنجاز منطقة جبل علي الحرة جافزا أكثر من 12 ألف شركة ضمن مساحة 52 كيلومترًا مربعًا، مع معدلات إشغال تجاوزت 90%، وصل إشغال المكاتب إلى أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات.

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جافزا استقطبت استثمارات جديدة تجاوزت قيمتها مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرات التنافسية للمنطقة. يظل التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة والمستودعات والجمارك يوفر منصة متكاملة لإدارة الواردات والصادرات بكفاءة عالية.