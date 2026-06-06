موانئ دبي: النقل متعدد الوسائط يحسن كفاءة التوريد ويخفض الكلفة والانبعاثات

تبنى موانئ دبي نهج النقل متعدد الوسائط لتحسين كفاءة التوريد وتقليل الانبعاثات. تتيح شبكة أوروبا لدبي ورلد تسهيل العمليات وتحسين إدارة الكُلف الإجمالية.
موانئ دبي : ال نقل متعدد الوسائط يحسن كفاءة التوريد ويخفض الكلفة وال انبعاثات . أكَّدت موانئ دبي أن اتباع نهج ال نقل متعدد الوسائط يتيح مواءمة كل مرحلة من مراحل الرحلة مع أكثر وسائل النقل فعالية لعمليات الشحن.
وأوضحت أن شبكتها الأوروبية تدعم العمليات وتساعد في إدارة الكُلف الإجمالية. وأضافت أن خدمات النقل تتيح شحن البضائع بسرعة عبر أوروبا باستخدام الحاويات أو المقطورات. كما بينت أن النقل متعدد الوسائط قد يشكل حلاً مناسباً لخفض انبعاثات الكربون في سلاسل التوريد وتحقيق الأهداف البيئية. وكانت دبي ورلد أكَّدت أنها تحرك يومياً 10% من التجارة العالمية وتؤدي دوراً حيوياً في استمرار حركة التجارة عبر ربط الاقتصادات والصناعات والشركات حول العالم
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