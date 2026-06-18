موانئ أبوظبي وتطوير العقبة تدشنان شركة للحلول الرقمية

تمتد الشركة إلى إدارة حركة الشاحنات في موانئ مدينة العقبة، وتوفر حلول رقمية متقدمة لتعزيز انسيابية الحركة اللوجستية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في المدينة.

موانئ أبوظبي و تطوير العقبة تدشنان شركة للحلول الرقمية لتعزيز مجتمع الموانئ و إدارة الشاحنات ورفع كفاءة وشفافية الخدمات اللوجستية بالعقبة. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن تدشين عمليات شركة "موانئ نواتوم - مقطع أيلة للحلول الرقمية"، وهو مشروع مشترك بين المجموعة وشركة تطوير العقبة ، وذلك في خطوة تسهم في ترسيخ مكانة العقبة كمركز تجاري ولوجستي رائد في المنطقة، ودعم خطط التنمية ال اقتصاد ية في الأردن.

يتم تأسيس المشروع المشترك تحت مظلة "موانئ نواتوم"، ذراع المجموعة لتشغيل الموانئ الدولية، بموجب اتفاقية أُبرمت مع شركة تطوير العقبة لتطوير وتشغيل نظام مجتمع الموانئ الرقمي، ويهدف المشروع إلى تعزيز التكامل الرقمي وتسهيل تبادل المعلومات بين مستخدمي الميناء ومحطة الحاويات والسلطات المعنية وأصحاب المصلحة، وجميع أصحاب العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية واللوجستية في مدينة العقبة. كما تتولى الشركة تنفيذ مشروع إدارة حركة الشاحنات في موانئ مدينة العقبة، من خلال توظيف حلول رقمية متقدمة تربط الجهات ذات العلاقة عبر نافذة رقمية موحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التصاريح اللازمة، وتعزيز انسيابية الحركة اللوجستية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في المدينة.

تم الإعلان عن تدشين عمليات الشركة، خلال حفل أقيم في مدينة العقبة، بحضور شادي رمزي المجالي، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وحسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، ومحمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ"موانئ نواتوم" بمجموعة موانئ أبوظبي، إضافةً إلى أصحاب العلاقة والشركاء من الجانبين. وقال المجالي: "يمثل إطلاق (موانئ نواتوم - مقطع أيلة للحلول الرقمية) تجسيداً عملياً لرؤيتنا في جعل العقبة بوابة لوجستية رقمية متكاملة على البحر الأحمر، وشاهداً على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

نحن اليوم لا نطلق شركة فحسب، بل نضع حجر الأساس لبنية تحتية رقمية قوامها الذكاء الاصطناعي والأنظمة التحليلية الذكية، ترفع كفاءة سلسلة التوريد، وتختصر الزمن والتكاليف، وترفع من مستويات الشفافية والأمن في حركة البضائع والشاحنات". فيما قال الصفدي: "إن تدشين عمليات الشركة يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير البنية التحتية الرقمية في العقبة، ويجسد نجاح الشراكات، التي تنتهجها شركة تطوير العقبة مع المؤسسات الإقليمية والعالمية، عبر شراكة نوعية مع شركاء استراتيجيين من الصفوة العالمية، وفي مقدمتهم مجموعة موانئ أبوظبي، أحد أكثر الكيانات خبرة في تطوير وإدارة الموانئ وتشغيلها على مستوى العالم، والتي أثبتت حضوراً عالمياً رائداً وخبرةً تشغيليةً لا مثيل لها".

وقال التميمي: "تواصل مجموعة موانئ أبوظبي ترسيخ حضورها في الأردن الشقيق، ويمثل تدشين عمليات "موانئ نواتوم - مقطع أيلة للحلول الرقمية" ثمرة جديدة لشراكتنا الوثيقة والمستدامة مع شركة تطوير العقبة. نلتزم في المجموعة بتسخير خبراتنا العالمية وحلولنا التكنولوجية المتقدمة لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد، ودعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في العقبة".

وأضاف: "يأتي هذا التدشين انسجاماً مع أنشطة المجموعة المتنامية في الأردن، والتي تشهد تنوعاً استراتيجياً كبيراً يعكس التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة، بدءاً من إدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض، وتطوير المرافق السياحية الرائدة كمحطة العقبة للسفن السياحية، ومشروع "مرسى زايد"، وصولاً إلى تفعيل الحلول الجمركية المتطورة لتمكين وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود في مركز جمرك الماضونة. نتطلع إلى مواصلة رفد جهود شركائنا الرامية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للأردن، وترسيخ مكانته كبوابة تجارية رائدة إقليمياً ودولياً"





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