مجموعة موانئ دبي العالمية تعلن عن ضخ 200 مليون دولار في ميناء مابوتو بموزمبيق لرفع الطاقة الاستيعابية، في خطوة استراتيجية لتعزيز الربط اللوجستي الأفريقي.

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن التزامها الاستراتيجي طويل الأمد تجاه موزمبيق من خلال الإعلان عن زيادة استثمارها في ميناء مابوتو ليصل إلى 200 مليون دولار. يأتي هذا القرار المهم عقب اجتماع عقده عيسى كاظم ، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ، مع فخامة دانيال تشابو ، رئيس جمهورية موزمبيق. يهدف هذا التحرك إلى تعزيز مكانة موزمبيق كبوابة تجارية ولوجستية رئيسية في منطقة أفريقيا الجنوبية.

تفاصيل الاستثمار وخطة التوسع

سيتم تنفيذ مشروع توسعة شامل لمحطة الحاويات التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية داخل ميناء مابوتو بميزانية إجمالية تبلغ 200 مليون دولار. يمثل هذا المبلغ زيادة كبيرة مقارنة بالالتزام الأولي الذي بلغ 165 مليون دولار. يركز المشروع على تطوير البنية التحتية للميناء لتعزيز كفاءته التشغيلية وقدرته على استيعاب السفن ذات السعة الأكبر، مما يعزز من دور موزمبيق كمركز لوجستي إقليمي بارز.

من المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة ثلاث مرات تقريباً. سترتفع السعة من 225 ألف حاوية نمطية إلى 650 ألف حاوية نمطية بحلول الربع الثاني من عام 2027. يتجاوز هذا الهدف الجديد رقم 530 ألف حاوية نمطية الذي كان الهدف الأصلي للمشروع، مما يعكس الطموح الكبير لتحسين الخدمات اللوجستية في المنطقة.

رؤية القيادة والموقع الاستراتيجي

شدد عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، خلال الاجتماع على أن موزمبيق تمتلك المقومات اللازمة لتصبح إحدى أبرز البوابات التجارية في منطقة أفريقيا الجنوبية. أوضح أن طموح المجموعة لا يقتصر فقط على زيادة حجم البضائع العابرة عبر ميناء مابوتو، بل يتجاوز ذلك إلى ربط الشركات في مختلف أنحاء المنطقة بالأسواق العالمية. أشار كاظم إلى أهمية تطوير البنية التحتية وتعزيز خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الداخلية لدعم هذا المستقبل.

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تدير مجموعة موانئ دبي العالمية محطة الحاويات في مابوتو، كما تمتلك حصة في شركة تطوير ميناء مابوتو (MPDC). تتولى هذه الشركة امتياز تشغيل الميناء حتى عام 2058، مما يضمن استمرارية الاستثمار والعمليات طويلة الأجل. يمتد دور مابوتو ليشكل بوابة لوجستية متعددة الأنماط تربط المراكز الصناعية والزراعية في منطقة أفريقيا الجنوبية بالأسواق العالمية مباشرة.

التأثير اللوجستي والروابط الدولية

تعزز موانئ دبي العالمية هذه الروابط الاستراتيجية من خلال شبكة واسعة من الطرق والسكك الحديدية العابرة للحدود. كما تعتمد المجموعة على مركزها اللوجستي الداخلي في كوماتيبورت بجنوب أفريقيا لدعم سلسلة التوريد. تستعد حلول الشحن التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية لإطلاق خدمة جديدة تسمى الصين-أفريقيا لينك في وقت لاحق من هذا الشهر.

ستربط هذه الخدمة الأسبوعية الجديدة ميناء مابوتو وعدداً من الموانئ الصينية الرئيسية بما في ذلك شنغهاي ونينغبو ونانشا. تسهم هذه الإمكانات مجتمعة في تعزيز تنافسية ممر مابوتو بوصفه مساراً تجارياً إقليمياً فعالاً. يسهل هذا المسار وصول الشركات في مختلف أنحاء منطقة أفريقيا الجنوبية إلى الأسواق العالمية بكفاءة أعلى وتكاليف لوجستية أقل.