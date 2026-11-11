موانئ أبوظبي تحقق أعلى أرباح فصلية وربح 975 مليون درهم في الربع الثالث لعام 2026

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي ارتفاع أرباحها بنسبة 64٪ إلى 975 مليون درهم خلال الربع الثالث 2026، مع تسارع استحواذاً دوليًا وتوسع في سلسلة الإمداد وتعزيز مرونة العمليات.

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS) مبادرة تحقيق أعلى أرباح فصلية في تاريخها في الربع الثالث من عام 2026، حيث توسعت صافي أرباح المجموعة بنسبة 64٪ على أساس سنوي لتصل إلى 975 مليون درهم. هذا الإنجاز جاء وسط تحديات دولية مستمرة في التجارة البحرية.

أداء مالي رابع قياسي يبرز مرونة وتشغيلية المجموعة

في الربع الثالث 2026، حقق مجموع الحاويات المنوّلة في دولة الإمارات 751 ألف حاوية نسبة إشباع الطاقة الاستيعابية 29٪، مقارنةً بسعة 22٪ في الربع الثاني. كما تجاوز الإشغال العالمي للمرور 73٪. يوضح ارتفاع الإشغال أن العمليات التشغيلية تتطور مع استجابة فعالة للمتطلبات السوقية.

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أقر الدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الأداء يعكس مرونة التشغيل وحلول التكاملية على مستوى سلسلة الإمداد. وأضاف أن الشركة "تغلبت" على حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مكونةً أساساً متيناً لنمو الإيرادات.

التوسع الدولي واستحواذ سي إل آي على البرازيل

تورطت المجموعة في صفقة استحواذ على مجموعة سي إل آي، مشغل محطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، المنسقة في 1 أكتوبر 2026. كما حازت المتداولة على صفقة استحواذ دوليًا جديدة، مؤهلة أعمالها بامتداد عالمي. تم تحفيز التدفق النقدي بالوصول إلى 2.94 مليار درهم مع زيادة ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق.

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رغم تسجيل تدفق نقدي حر سلبي -691 مليون درهم - الختام على صفقة الاستحواذ، أثبتت المجموعة تحسناً في التدفق النقدي الحر إلى 1.17 مليار درهم إذا استبعد هلاً رفعت.

الاستثمار والسيطرة الرأسمالية داخل المقرات الحكومية

أغرقت شركة لعماد القابضة (ش.م.ع.) عرض شراء نقدي خيار مع وش رقة، مع شرط تحقيق سعر 6.25 درهم للسهم. وصلت %Lعماد إمتلاك 75.42٪، ثم ارتفعت إلى 98.93٪ بعد انتهاء فترة العرض في 15 سبتمبر 2026. شيدت العلامة عند زيادة السيطرة المذكورة، حرمتها من أي حصة متبقية بصفقة إلزامية وفقاً لمنظمة هيئة سوق المال.

آفاق مستقبلية: النمو المتقارب والتخفيف من التحديات الجيوسياسية

تُظهر النتائج القوية أنّ المجموعة تستطيع التعامل مع التحديات الجيوسياسية في مضيق هرمز وتعزيز موثوقية سلسلة الإمداد. مع الاستمرار في استثمارات مرونة التشغيل، من المتوقع أن تواصل المجموعة تحقيق إيرادات تحسن في المدى القريب، مع تخفيض المخاطر الاقتصادية التي تعاني منها كيانات النقل البحري العالمية.