اختيار موانئ دبي العالمية ضمن قائمة أفضل 100 مكان عمل في كندا لعام 2027، مما يعكس التزامها ببيئة عمل متميزة ونمو عملياتها اللوجستية.

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية ، المعروفة أيضاً بـ دي بي ورلد ، عن اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 جهة عمل في كندا لعام 2027. ويأتي هذا الإنجاز الوطني لتكرار نجاح المؤسسة عام 2026، حيث تم إدراجها لأول مرة في هذه القائمة المرموقة على مستوى البلاد. يعكس هذا التكرار التزام الشركة الراسخ بتوفير بيئة عمل محفزة تتيح للموظفين تطوير مهاراتهم وبناء مسارات مهنية مستدامة ومجزية.

وتهدف القائمة الوطنية إلى تكريم المؤسسات التي تلتزم بمعايير عالية الجودة في إدارة الموارد البشرية وتحفيز الموظفين على النجاح. وقد تزايدت عمليات توسع المجموعة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية عبر أنحاء كندا خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الروابط التجارية بين الشركات الكندية والأسواق العالمية.

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معايير التقييم وشريك الإدارة

تقوم شركة ميدياكورب كندا بإدارة مسابقة أفضل 100 جهة عمل في كندا سنوياً، وتقييم المؤسسات بناءً على ثمانية معايير أساسية. تشمل هذه المعايير بيئة العمل الداخلية، المزايا الوظيفية المقدمة، مستوى التواصل الفعال مع الموظفين، برامج التطوير المهني، والمشاركة المجتمعية الفعالة.

وتضع موانئ دبي العالمية سلامة الموظفين ورفاهيتهم في صميم ثقافة العمل لديها، مع دعمهم في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية. كما تشجع الشركة موظفيها بشدة على الإسهام في مجتمعاتهم المحلية من خلال منحهم يومين مدفوعي الأجر سنوياً للعمل التطوعي، وتقديم مساهمات تعادل تبرعاتهم لدعم مبادرات الاستدامة.

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النمو التشغيلي والتميز الوظيفي

شهد عدد العاملين لدى موانئ دبي العالمية ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 12% بين يناير 2025 ويناير 2026، مما يعكس توسع حضورها في السوق الكندي. وقد حصلت الشركة على شهادة Great Place to Work، وهي إضافة مرموقة تعزز مكانتها كجهة عمل شاملة وداعمة ومجزية.

بالإضافة إلى هذا التقدير الوطني، حصلت موانئ دبي العالمية منذ سنوات طويلة على ترتيبات كبرى في مقاطعة كولومبيا البريطانية كأفضل جهة عمل. وتظل الشركة ملتزمة بتطبيق معايير عالمية موحدة في جميع فروعها لضمان رضا الموظفين وتحفيزهم على العطاء المستمر.

الأثر المستدام والفرص المستقبلية

يواصل دي بي ورلد تعزيز عملياته اللوجستية في كندا، مما يفتح آفاقاً أوسع للفرص الوظيفية في قطاعات الموانئ والخدمات المرتبطة بها. وتعكس البيانات المتوفرة حول نمو القوى العاملة والاستثمار المستمر في البنية التحتية أهمية الاستراتيجية طويلة الأمد للمجموعة في المنطقة.

وتستمر الشركة في تعزيز دورها كحلقة وصل حيوية في سلاسل التوريد العالمية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويمثل هذا الإنجاز خطوة إضافية في مسيرة التميز التي تتبعها موانئ دبي العالمية على مستوى العالم.