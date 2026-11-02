موانئ دبي العالمية تطلق خط China Africa Link لربط الصين بأفريقيا

موانئ دبي العالمية تعلن عن إطلاق خط China Africa Link الملاحي الجديد في نوفمبر 2026 لتعزيز التجارة بين الصين وأفريقيا مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية.

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية رسمياً عن خطوة استراتيجية كبرى تهدف إلى تعزيز الروابط اللوجستية والتجارية بين القارتين الآسيوية والأفريقية، وذلك من خلال إطلاق خط ملاحي أسبوعي جديد يحمل اسم China Africa Link. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة للشركة لتوسيع شبكتها العالمية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الدولية، حيث تتولى وحدة حلول الشحن التابعة ل موانئ دبي العالمية في منطقة آسيا والشرق الأوسط و أفريقيا مسؤولية تشغيل هذه الخدمة الجديدة. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حركة البضائع وزيادة الخيارات المتاحة للعملاء التجاريين، مما يعزز من مرونة العمليات اللوجستية ويقلل من التعقيدات الناتجة عن التغيرات السريعة في أسواق التجارة العالمية. وقد تم تحديد تاريخ بدء التشغيل لهذه الخدمة الجديدة في أواخر نوفمبر 2026، وهو الموعد الذي من المقرر أن يشهد بداية مرحلة جديدة من التعاون البحري المكثف الذي يربط بين المراكز التصديرية الكبرى في الصين والأسواق سريعة النمو في القارة الأفريقية.

تفاصيل المسار الملاحي الجديد وموانئ العبور

سيتم تشغيل خط China Africa Link وفقاً لمسار ملاحي محكم ومحدد بوضوح، يمر عبر مجموعة مختارة من الموانئ الاستراتيجية التي تعتبر محاور حيوية للتجارة الدولية. يبدأ المسار من ميناء شنغهاي في الصين، ثم ينتقل إلى ميناء نينغبو الصيني، تليه محطة ميناء نانشا، والتي تعد من أهم موانئ الحاويات في المنطقة. بعد العبور من آسيا، يتجه الخط نحو ماليزيا عبر ميناء كلانغ، وتحديداً منطقة ويستبورت، قبل أن يعبر المحيط الهندي للوصول إلى قارة أفريقيا. تشمل محطات العبور الأفريقية ميناء دار السلام في تنزانيا، وميناء مابوتو في موزمبيق، كما يستأنف الخط رحلاته عبر ميناء سنغافورة قبل العودة إلى شنغهاي لإغلاق الدورة الملاحية. يضمن هذا المسار الشامل توفير روابط مباشرة وفعالة بين مراكز التصدير الرئيسية في الصين والأسواق الأفريقية المهمة في الشرق والجنوب الأفريقي، مما يدعم تدفق البضائع عبر الممرات التجارية القائمة والمتنامية على حد سواء.

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استراتيجية الممرات التجارية المترابطة

يجسد إطلاق خط China Africa Link الجديد التطبيق العملي لنهج الممرات التجارية المترابطة الذي تتبناه خدمات موانئ دبي العالمية البحرية بشكل استراتيجي. يقوم هذا النهج على مبدأ التكامل الشامل بين الحلول الملاحية، وتطوير البنية التحتية للموانئ، وخدمات النقل البري، بهدف خلق شبكات تجارية أكثر ترابطاً وقدرة على التكيف مع المتغيرات. من خلال توسيع نطاق خدمات الشحن البحري لتشمل الموانئ الأفريقية الرئيسية، تتيح هذه الخدمة الجديدة للعملاء خيارات متعددة ومبتكرة لمسارات نقل البضائع، مما يدعم نمو التدفقات التجارية ويسهم في تعزيز الروابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية. أكد غانيش راج، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية للخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية، أن التجارة العالمية تشهد تغيرات متسارعة، وأصبح عملاؤنا بحاجة إلى أكثر من مجرد طاقات شحن إضافية.他指出 أن العملاء يحتاجون الآن إلى روابط موثوقة، وخيارات أوسع، ومرونة تمكنهم من التكيف بفعالية مع تطور أنماط التجارة الحديثة والمتغيرة.

وأضاف غانيش راج في تصريحاته أن خط الربط الجديد بين الصين وأفريقيا يمثل نموذجاً حياً لكيفية تحويل مفهوم الممرات التجارية المترابطة إلى واقع عملي ملموس. من خلال تعزيز الربط البحري المباشر والقوي بين الصين وأفريقيا، تفتح موانئ دبي العالمية آفاقاً أوسع أمام الشركات المستوردة والمصدرة، وتعمل على إنشاء شبكات شحن أكثر ذكاءً ومرونة. هذا النهج يضمن استمرار حركة البضائع وانسيابيتها دون انقطاع، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أو التقلبات السوقية المفاجئة. كما أن الدعم اللوجستي المتقدم يساهم في خفض التكاليف طويلة الأجل وتحسين تجربة العملاء بشكل عام، مما يعزز من القدرة التنافسية للشركات العاملة في هذا الممر التجاري الحيوي.

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تنوع السلع المدعومة بالاستثمار والبنية التحتية

ستدعم الخدمة الجديدة نقل مجموعة واسعة ومتنوعة من السلع عبر الممرات التجارية، مما يعكس التنوع الاقتصادي بين المنطقتين. تشمل الواردات المصدرة من الصين الآلات المتطورة، والمعدات الإلكترونية، ومواد البناء الحديثة، ومكونات السيارات، والتي تلبي احتياجات التنمية الصناعية في أفريقيا. في المقابل، ستساهم الخدمة في تسهيل تصدير المنتجات الزراعية الطازجة، والمعادن الثمينة، والسلع الأساسية الأخرى من أفريقيا إلى الأسواق العالمية. يأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة مكملاً للاستثمارات الضخمة والكبيرة التي تنفذها موانئ دبي العالمية بشكل نشط في البنية التحتية التجارية بأفريقيا، مما يخلق نظاماً لوجستياً متكاملاً يدعم النمو المستدام.

في سياق الاستثمارات الأفريقية، نفذت الشركة مشروعاً طموحاً لتوسعة محطة الحاويات في ميناء مابوتو بموزمبيق، حيث بلغت قيمة الاستثمار في هذا المشروع نحو 165 مليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 606 ملايين درهم إماراتي. يهدف هذا المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمناولة في الميناء إلى أكثر من الضعف، مما يرفع من كفاءة التعامل مع الحاويات. وفي تنزانيا، التزمت الشركة باستثمار أكثر من 500 مليون دولار، أي نحو 1.84 مليار درهم، لتحديث ميناء دار السلام وتطوير عملياته التشغيلية بشكل جذري. وتتجاوز القيمة الإجمالية لهذين الاستثمارين الاستراتيجيين 665 مليون دولار، أي ما يقارب 2.44 مليار درهم.

تؤكد هذه الاستثمارات العملاقة، إلى جانب إطلاق خط الربط الملاحي الجديد China Africa Link، التزام موانئ دبي العالمية الراسخ باستراتيجية ربط البنية التحتية للموانئ بالخدمات البحرية المتطورة. هذا التكامل يعمل على توسيع الخيارات المتاحة للعملاء، وتعزيز الترابط الإقليمي بين الدول الأفريقية والأسواق الآسيوية، ودعم النمو المستمر للتجارة بين دول الجنوب العالمي. من خلال هذه الجهود المشتركة، تسهم موانئ دبي العالمية في بناء منظومة لوجستية مستدامة وقادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية في المستقبل القريب والبعيد، مما يعزز من مكانتها كرائدة عالمية في قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ.