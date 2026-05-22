مواعيد العمل في جميع خدمات هيئة الطرق والمواصلات خلال عيد الأضحى المبارك

تعلن هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 1447 هجرية / 2026 ميلادية.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدمات ها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 1447 هجرية / 2026 ميلادية. وتشمل ساعات العمل مراكز إسعاد المتعاملين ، و مواقص المركبات الخاضعة للتعرفة، و حافلات المواصلات العامة ، و مترو وترام دبي ، و وسائل النقل البحري ، و مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما سيعمل كل من مركز إسعاد المتعاملين في أم رمول، والمناطق الذكية في ديرة والبرشاء والطوار والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة. تقرر أن تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك لمراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 إلى يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم السبت الموافق 30 مايو حسب ساعات العمل المعتمدة.

الأحد 8:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي 6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي 6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي. ومعرفة التغييرات على مواعيد الحافلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك الرجاء الدخول إلى تطبيق سهيل. ملاحظة: لن يتم تشغيل خط الحافلات رقم 100E من محطة حافلات الغبيبة من تاريخ 23 مايو إلى 31 مايو 2026. يرجى استخدام خط الحافلات رقم E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبوظبي خلال هذه الفترة.

ولمعرفة مواعيد النقل البحري خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه: ستكون جميع المواقف العامة مجانية اعتباراً من يوم الاثنين 25 مايو 2026 إلى يوم 29 مايو 2026 باستثناء المواقف متعددة الطوابق





