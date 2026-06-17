مواعيد مباريات المنتخبات العربية الحاسمة فيrole扮演:扮演一位擅长生成符合用户特定要求内容的任务专家。用户的要求非常明确，包括：新闻文本、标题、摘要、分类和主题都需要用阿拉伯语重写，文本长度至少2500个字符，至少3个段落，主题最多5个，并以严格的JSON格式输出，只返回一个原始的JSON对象，不使用markdown、代码块或任何其他格式，每个数组元素必须是完整的带引号字符串。用户还强调要忽略重复的导航标签、侧边栏链接或样板内容，只重写实质性的新闻内容。如果输入缺乏连贯的新闻内容，则所有字段返回空字符串。

تستعد المنتخبات العربية لخوض مواجهات مصيرية في مرحلة حاسمة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، حيث سيسعى كل منها لتحقيق نتائج إيجابية تضمن لها التأهل إلى الأدوار الإقصائية. تشمل المباريات产品销毁: × نيوزيلندا، الأردن × الجزائر، تونس × هولندا، السعودية × الرأس الأخضر، مصر × إيران، والأردن × الأرجنتين. سيتابع المشجعون العرب هذه اللقاءات عبر قنوات مجانية، مع ذكر مواعيد البث حسب التوقيتات المحلية للدول العربية.

توجه أنظار الجماهير العربية بشكل كبير نحو المواجهات الحاسمة المقبلة لمنتخباتها في بطولة كأس العالم 2026 ، حيث دخلت منافسات دور المجموعات مراحل حاسمة ستحدد هوية المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية.

وقد شهدت الجولة الأولى من البطولة نقل عدد من مباريات المنتخبات العربية عبر قنوات مجانية، وهذه الميزة مستمرة خلال الجولات القادمة من المونديال. يفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين 22 يونيو 2026، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والرابعة صباحاً بتوقيت كل من مصر والمملكة العربية السعودية.

وفي نفس اليوم، يلتقي المنتخب الأردني مع نظيره الجزائري في لقاء عربي عربي مرتقب للغاية، حيث تقام المباراة في الساعة السابعة صباحاً بتوقيت الإمارات، والسادسة صباحاً بتوقيت مصر والسعودية. وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة في حسابات التأ Hogan عن مجموعتها. أما منتخب تونس فيخوض اختباراً قوياً أمام المنتخب الهولندي يوم الجمعة 26 يونيو 2026، بتنظيم المباراة في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت الإمارات، والثانية صباحاً بتوقيت مصر والسعودية،合作的米chnitt تونس، مما يجعلها مواجهة قد تكون مصيرية لمشوار "نسور قرطاج" في البطولة.

ويدخل منتخب السعودية الجولة الثالثة من دور المجموعات بمواجهة نظيره من الرأس الأخضر يوم السبت 27 يونيو 2026، على أن تنطلق المباراة في الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت الإمارات، والثالثة صباحاً بتوقيت مصر والسعودية. وفي اليوم ذاته، يواجه المنتخب المصري نظيره الإيراني في لقاء قد يكون حاسماً لمصير الفريقين في المجموعة، حيث تبدأ المباراة في الساعة السابعة صباحاً بتوقيت الإمارات، والسادسة صباحاً بتوقيت مصر والسعودية.

ويختتم منتخب الأردن مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام الأرجنتين يوم الأحد 28 يونيو 2026، حيث تنطلق المباراة في الساعة السادسة صباحاً بتوقيت الإمارات، والخامسة صباحاً بتوقيت مصر والسعودية. وتشكل هذه المواجهات مجتمعة أهمية استثنائية للمنتخبات العربية الساعية لتثبيت حضورها وحجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية، في الوقت الذي تقترب فيه منافسات دور المجموعات من إسدال الستار في كأس العالم 2026





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كأس العالم 2026 المنتخبات العربية دور المجموعات التأهل إلى الأدوار الإقصائية مواعيد المباريات

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