مواجهات هامشية في دوري أدنوك للمحترفين: الوصل وكلباء، النصر وعجمان، الشارقة وخورفكان

تشهد مباريات الجمعة من الجولة الـ26 الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين 3 مواجهات هامشية من أجل تحسين المراكز وزيادة الغلة بين أهل وسط جدول الترتيب. وسيخوض الوصل الذي ضمن الحصول على المركز الثالث مباراة هامشية مع كلباء الحادي عشر، ويلتقي النصر السادس مع عجمان السابع، بينما سيبحث الشارقة العاشر عن تلميع الصورة في يوم الختام في لقاء أبناء العمومة مع خورفكان.

تشهد مباريات الجمعة من افتتاح الجولة الـ26 الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين 3 مواجهات هامشية من أجل تحسين المراكز و زيادة الغلة بين أهل وسط جدول الترتيب.

وسيخوض الوصل الذي ضمن الحصول على المركز الثالث مباراة هامشية مع كلباء الحادي عشر، ويلتقي النصر السادس مع عجمان السابع، بينما سيبحث الشارقة العاشر عن تلميع الصورة في يوم الختام في لقاء أبناء العمومة مع خورفكان. ويختتم الموسم المثير الأحد، مع 4 مباريات من العيار الثقيل من أجل تحديد هوية الهابطين،حيث يحل دبا ضيفاً على العين في ليلة تتويج الزعيم، ويخوض الظفرة مباراة تحديد المصير أمام ضيفه الوحدة، بينما سيتطلع البطائح إلى سلك الطريق الصعب بالفوز على شباب الأهلي في استاد راشد





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دوري أدنوك للمحترفين مواجهات هامشية تحسين المراكز زيادة الغلة الوسط جدول الترتيب الوصل وكلباء النصر وعجمان الشارقة وخورفكان

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«متحف المستقبل» ينظم «أسبوع مستقبل المناخ» 26 سبتمبرينظم «متحف المستقبل» فعاليات «أسبوع مستقبل المناخ» بالتعاون مع مؤسسة «فكر» من 26 إلى 30 سبتمبر...

Read more »

زوجة نجم ليفربول تصف طاقم التحكيم بـ«المهرجين»وصفت روتي كاردوسو زوجة نجم ليفربول البرتغالي ديوجو جوتا (26 عاماً)...

Read more »

تعرف إلى سر تألق بطل الفورمولا 1 فيرستابن | صحيفة الخليجترى ما هو سر تألق الهولندي ماكس فيرستابن (26 عاماً) بعد حصده...

Read more »

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء «إعلام التعاون»شارك محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام في الاجتماع الـ 26 لوزراء الإعلام بدول

Read more »

أوكرانيا تعلن إسقاط 26 مسيّرة روسية خلال الليلأسقطت القوات الأوكرانية 26 مسيّرة أطلقتها...

Read more »

دبي تستضيف القمة الـ 26 للكيمياء السريرية والمخبرية 26 مايوتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

Read more »