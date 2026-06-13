مواجهة المغرب والبرازيل في افتتاح المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026

تحقّق مباراة افتتاح المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026 بين المنتخبين المغربي والبرازيلي في ملعب ميتلايف بنيوجيرسي، مع توقعات عالية وإثارة تاريخية بين الفريقين.

تستعد الجماهير في جميع أنحاء العالم لمتابعة مباراة افتتاح المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في ملعب ميتلايف بنيوجيرسي في الولايات المتحدة، حيث سيواجه منتخب المغرب نظيره البرازيل ي في لقاء ينتظره عشاق كرة القدم منذ عصور.

يأتي اللقاء في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت الإمارات، ما يضيف إلى الأجواء حماساً إضافياً، فالمواجهات القليلة بين الفريقين تجعل كل مرة تقابلهما كحدث تاريخي يذكر بأهم اللحظات. فبينما سجّلت البرازيل انتصارات متعددة على المغرب في مواجهات سابقة، فقد حصد الأسود الأطلس فوزاً وحيداً في تاريخ اللقاءات، ما يضيف طابعاً درامياً إلى هذه المباراة التي ستحدد بداية مشوار الفريقين في البطولة.

في عام 1998، التقى المغرب والبرازيل في كأس العالم بفرنسا ضمن دور المجموعات، حيث أظهر المنتخب البرازيلي كوكبة من النجوم العظام وسجل ثلاثة أهداف نظيفة بفضل رونالدو وريفالدو وبيبيتو، ما مكنه من التقدم إلى الأدوار الإقصائية بينما رحل المغرب من البطولة رغم فوزه التاريخي على اسكتلندا في نفس الجولة. قبل ذلك بسنة واحدة، في أكتوبر 1997، خاض الفريقان مباراة ودية في مدينة بيليم البرازيلية وانتهت بفوز البرازيل بهدفين دون رد.

أما اللقاء الودي الأخير الذي جمعهما في مارس 2023 بطنجة، فقد انتصر المغرب 2-1 بفضل أهداف سفيان بوفال وعبد الحميد صابري، في حين سجل كاسيميرو هدفاً واحداً للبرازيل. يأتي المنتخب المغربي إلى ميتلايف وهو يحمل ثقة عالية بعد الأداء المميز الذي قدمه في مونديال قطر 2022، حيث أصبح أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، ما زرع بصيص أمل جديد في قلوب جمهوره.

بينما تسعى البرازيل لتأكيد سيطرتها التاريخية على الساحة العالمية وتعزيز فرصها في المنافسة على اللقب، لا يزال السؤال مطروحاً: هل سيتكرر تفوق البرازيل أم سيستطيع الأسود الأطلس كتابة فصلاً جديداً في تاريخهم؟ اللقاء أمام الجمهور الأمريكي سيُعطي دفعة قوية لكل فريق، وسيُظهر ما إذا كان للمنتخب المغربي القدرة على إحداث مفاجأة كبرى في أكبر حدث رياضي على الإطلاق





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كأس العالم 2026 المغرب البرازيل ميتلايف بنيوجيرسي المجموعة الثالثة

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